В Смилтене автомобиль BMW врезался в ограду лютеранской церкви после неудачной попытки выехать с парковки. Позже полиция установила, что водитель находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в минувшую субботу возле Смилтенской лютеранской церкви. Выезжая с парковки, женщина за рулем BMW вместо задней передачи включила переднюю, после чего автомобиль протаранил металлическую ограду и оказался на камнях.

Представитель Смилтенской лютеранской церкви Илва рассказала передаче Degpunktā (TV3), что, по всей видимости, причиной аварии стала обычная ошибка водителя.

«Это было вечером — человек, видимо, просто перепутал педали. Она и сама была немного выбита из равновесия, но все в порядке. На место приехала полиция, но человеческий фактор остается человеческим фактором», — сказала Илва.

Однако позже выяснилось, что причиной происшествия могла стать не только ошибка при управлении автомобилем. Проверка показала, что содержание алкоголя в выдыхаемом водителем воздухе составило 0,53 промилле.

По факту ДТП и управления автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция начала административный процесс.

К счастью, в результате аварии никто не пострадал. Повреждения получила только церковная ограда.

По словам представительницы прихода, семья женщины уже связалась с церковью и предложила полностью возместить причиненный ущерб.

«На заседание церковного совета пришла дочь этой женщины и предложила все восстановить. Уже сегодня приступают к работе — камни доставлены, ограду установят обратно, чтобы к городскому празднику все выглядело красиво. Все идет своим чередом, обо всем договорились», — рассказала Илва.

Происшествие активно обсуждают жители Смилтене. Многие признаются, что подобной аварии возле церкви раньше не видели.

«Нужно было ехать с довольно большой скоростью, чтобы перелететь сюда, сломать ограду и удариться задней частью машины», — отметил местный житель Виестурс.

Другая жительница города, Элина, подчеркнула, что главное — в аварии никто не пострадал, хотя сам случай вызывает тревогу.

Не обошлось и без шуток. Один из местных жителей рассказал, что его сын, увидев автомобиль у церковной ограды, сказал: «Очень удачно припарковалась». По его словам, дома семья с улыбкой предположила, что водитель «захотела быть поближе к Богу».

Несмотря на необычные обстоятельства происшествия, поврежденная ограда будет восстановлена уже в ближайшее время, а церковь рассчитывает встретить городской праздник без следов аварии.