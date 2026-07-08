Государственная полиция завершила расследование уголовного дела в отношении учителя из Энгуре, которого подозревают в совершении 25 эпизодов преступлений сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Материалы уже переданы в прокуратуру для начала уголовного преследования.

Расследование началось 20 ноября 2025 года после того, как один из детей рассказал отцу о возможном сексуальном насилии со стороны руководителя школьного кружка — мужчины 1950 года рождения. Полученная информация была передана в Государственную полицию, которая возбудила уголовное дело, пишет ЛЕТА.

В ходе оперативных мероприятий подозреваемый был задержан, а 22 ноября суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. До настоящего времени он остается под арестом.

Следствие установило, что предполагаемые преступления могли совершаться с апреля 2023 года по ноябрь 2025 года. За это время полицейские провели масштабное расследование: процессуальные действия были проведены с участием около 50 человек, девять из которых получили статус особо защищенных потерпевших.

По данным полиции, всего выявлено 25 эпизодов предполагаемых преступлений.

Большинство из них квалифицировано как действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних с использованием доверия, авторитета или иного влияния на потерпевших. Часть эпизодов квалифицирована по другим статьям Уголовного закона, связанным с преступлениями сексуального характера в отношении лиц младше 16 лет. По наиболее тяжким инкриминируемым деяниям предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

6 июля уголовное дело было передано в прокуратуру Земгальского судебного округа для принятия решения о начале уголовного преследования.

В Государственной полиции поблагодарили родителей несовершеннолетних за сотрудничество и предоставленную в ходе расследования информацию. Также правоохранители призвали родителей регулярно разговаривать с детьми о происходящем в школе, на кружках и в других местах, чтобы возможные противоправные действия можно было выявить как можно раньше.

Ранее сообщалось, что после получения информации от родителей руководство учебного заведения обратилось в полицию. По словам директора школы, число возможных потерпевших на тот момент не разглашалось в интересах следствия.