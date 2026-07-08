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Оставленный на зарядке гироскутер стал причиной пожара в квартире в Талси 0 173

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пожар в доме
ФОТО: скриншот видео TV3

В Талси пожар в квартире произошел, пока хозяев не было дома. По предварительной информации, возгорание началось из-за оставленного на зарядке гироскутера, а пожарным удалось не только потушить огонь, но и спасти домашнего кота.

Пожар произошел в одной из квартир многоквартирного дома в Талси. Дым из окон заметила случайная прохожая, после чего жильцы вызвали экстренные службы и начали эвакуацию.

По словам соседей, к моменту их выхода на улицу огонь уже успел повредить квартиру.

«Когда мы вышли на улицу, в большой комнате уже лопнуло окно, и тогда повалил дым», — рассказала передаче Degpunktā (ТВ3) жительница дома Зина.

Пожарные вскрыли дверь квартиры и вошли внутрь через задымленный подъезд. Площадь возгорания составила около семи квадратных метров.

Во время тушения огня спасатели обнаружили в квартире домашнего кота. Животное вынесли на улицу, после чего ему оказали помощь.

«Кота привели в чувство. Насколько я знаю, медики скорой помощи проводили реанимационные мероприятия, и все закончилось благополучно», — рассказал сосед Эдгар.

После ликвидации пожара из квартиры вынесли поврежденные огнем вещи. Среди них находился гироскутер, который, по предварительным данным, и стал причиной возгорания.

По словам соседей, устройство заряжалось на кровати, когда хозяев не было дома.

«Зарядное устройство было включено в розетку, дома никого не было, гироскутер заряжался, его оставили лежать на кровати. Большую часть имущества удалось спасти, но квартире, скорее всего, потребуется капитальный ремонт», — рассказал Эдгар.

Сейчас семья временно живет в другом месте и ожидает решения страховой компании, чтобы приступить к восстановлению жилья.

Подобные случаи напоминают, что аккумуляторные устройства, особенно оснащенные литий-ионными батареями, не рекомендуется оставлять на зарядке без присмотра, особенно на мягкой мебели или рядом с легковоспламеняющимися материалами.

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#пожар #страхование #эвакуация #безопасность #технологии
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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