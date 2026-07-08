Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

У Мукусальского круга столкнулись грузовик и Volvo: водителям напомнили об опасности мертвых зон 0 272

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: авария
ФОТО: скриншот видео TV3

Авария возле Мукусальского круга в Риге вновь показала, насколько опасным может быть движение рядом с грузовыми автомобилями. По предварительным данным, столкновение произошло во время перестроения, когда легковой автомобиль оказался в зоне, плохо просматриваемой для водителя грузовика.

Дорожно-транспортное происшествие произошло рядом с Мукусальским кругом. В результате столкновения грузовик получил повреждения передней части, а у автомобиля Volvo оказалось смято заднее боковое крыло.

Водитель грузовика Валерий рассказал передаче Degpunktā (TV3), что перед аварией начал перестраиваться в левую полосу движения.

«Там стояла машина, которая поворачивала налево, и я начал перестраиваться. Мне нужно было ехать по левой полосе», — рассказал он.

По словам водителя, во время маневра рядом находился автомобиль Volvo, который, предположительно, оказался в так называемой мертвой зоне — участке, не просматриваемом через зеркала грузового автомобиля.

После столкновения участники происшествия вызвали полицию. Вопрос о том, кто несет ответственность за ДТП, предстоит решить после оформления материалов и оценки страховых компаний.

Сам Валерий отметил, что авария не привела к тяжелым последствиям и после оформления происшествия он рассчитывал продолжить работу.

«Мне 73 года, у меня большой водительский стаж. Один рейс уже сделал, осталось еще два», — рассказал водитель.

На место происшествия также прибыла бригада скорой помощи, однако медицинская помощь никому не понадобилась.

Подобные аварии регулярно напоминают об одной из главных особенностей движения рядом с грузовыми автомобилями. Из-за размеров кабины и прицепа водитель не всегда может видеть транспортные средства, находящиеся вплотную сбоку или перед грузовиком.

Именно поэтому специалисты рекомендуют не задерживаться рядом с большегрузами во время их перестроения, а водителям грузового транспорта — перед началом маневра максимально внимательно контролировать дорожную обстановку.

К счастью, в этом случае столкновение обошлось без пострадавших, однако подобные ситуации могут иметь гораздо более серьезные последствия.

×
Читайте нас также:
#ДТП #водители #автомобили #дорожное движение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Суд идет
Изображение к статье: Ивар Баламовскис.
Изображение к статье: СМИ: под Киевом нашли тело подозреваемой во взрыве в Монако
Изображение к статье: рельсы

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Армия США в Риге
Политика
Изображение к статье: Орбакайте и Земцов Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Штаб-квартира FIFA и российский флаг
Спорт
Изображение к статье: Жанна Фриске
Люблю!
Изображение к статье: Дмитрий Хворостовский с детьми – Максимом и Ниной.
Lifenews
Изображение к статье: Солнцезащитный крем
В мире
Изображение к статье: Армия США в Риге
Политика
Изображение к статье: Орбакайте и Земцов Иконка видео
Lifenews
Изображение к статье: Штаб-квартира FIFA и российский флаг
Спорт

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео