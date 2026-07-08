Авария возле Мукусальского круга в Риге вновь показала, насколько опасным может быть движение рядом с грузовыми автомобилями. По предварительным данным, столкновение произошло во время перестроения, когда легковой автомобиль оказался в зоне, плохо просматриваемой для водителя грузовика.

Дорожно-транспортное происшествие произошло рядом с Мукусальским кругом. В результате столкновения грузовик получил повреждения передней части, а у автомобиля Volvo оказалось смято заднее боковое крыло.

Водитель грузовика Валерий рассказал передаче Degpunktā (TV3), что перед аварией начал перестраиваться в левую полосу движения.

«Там стояла машина, которая поворачивала налево, и я начал перестраиваться. Мне нужно было ехать по левой полосе», — рассказал он.

По словам водителя, во время маневра рядом находился автомобиль Volvo, который, предположительно, оказался в так называемой мертвой зоне — участке, не просматриваемом через зеркала грузового автомобиля.

После столкновения участники происшествия вызвали полицию. Вопрос о том, кто несет ответственность за ДТП, предстоит решить после оформления материалов и оценки страховых компаний.

Сам Валерий отметил, что авария не привела к тяжелым последствиям и после оформления происшествия он рассчитывал продолжить работу.

«Мне 73 года, у меня большой водительский стаж. Один рейс уже сделал, осталось еще два», — рассказал водитель.

На место происшествия также прибыла бригада скорой помощи, однако медицинская помощь никому не понадобилась.

Подобные аварии регулярно напоминают об одной из главных особенностей движения рядом с грузовыми автомобилями. Из-за размеров кабины и прицепа водитель не всегда может видеть транспортные средства, находящиеся вплотную сбоку или перед грузовиком.

Именно поэтому специалисты рекомендуют не задерживаться рядом с большегрузами во время их перестроения, а водителям грузового транспорта — перед началом маневра максимально внимательно контролировать дорожную обстановку.

К счастью, в этом случае столкновение обошлось без пострадавших, однако подобные ситуации могут иметь гораздо более серьезные последствия.