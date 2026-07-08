22-летняя студентка летной школы самостоятельно посадила учебную «Сессну» после того, как во время тренировочного полета ее инструктор покинул самолет и погиб. Обстоятельства произошедшего расследуют власти, одной из рассматриваемых версий является самоубийство.

22-летняя ученица летной школы благополучно посадила учебный самолет Cessna C-150 после того, как во время тренировочного полета ее инструктор покинул воздушное судно и погиб, передает entrevue. Инцидент случился в субботу недалеко от города Толедо. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства трагедии, одной из версий является самоубийство.

Самолет Cessna C-150 вылетел с аэродрома Коронель-Ольмедо для выполнения учебного задания. На борту находились летный инструктор Леандро Андрес Бертаццо и его ученица.

Во время полета инструктор покинул самолет при обстоятельствах, которые сейчас устанавливает следствие.

Курсантка сохранила самообладание

Оставшись одна за штурвалом, девушка сумела удержать самолет под контролем, вернуться на аэродром и благополучно выполнить посадку. После приземления она сразу сообщила о произошедшем.

Позже тело 42-летнего инструктора было обнаружено в поле недалеко от места происшествия.

Известно, что девушка уже имела лицензию частного пилота, однако из-за небольшого налета продолжала проходить обучение под наблюдением инструктора. Несмотря на пережитый стресс, ей удалось выполнить все необходимые действия и безопасно завершить полет.

Последние слова инструктора

В своих показаниях курсантка рассказала, что незадолго до трагедии инструктор попросил ее продолжать полет.

По ее словам, он сказал: «Ты знаешь, что делать. Продолжай».

Затем, как утверждает девушка, мужчина снял шлем, убрал часть своих вещей, отстегнул ремень безопасности, открыл дверь самолета и покинул воздушное судно. Именно эти показания сейчас являются одним из ключевых элементов расследования.

Следствие рассматривает несколько версий

Леандро Андрес Бертаццо был пилотом гражданской авиации и летным инструктором первой категории. Он несколько лет работал в авиационной школе Flying Parrot Córdoba. Руководство школы заявило, что в день трагедии инструктор вел себя обычно и незадолго до этого без происшествий провел еще один учебный полет.

Следователи изучают показания курсантки, техническое состояние самолета, переговоры экипажа, а также работу двери и систем безопасности. Одной из рассматриваемых версий является преднамеренный уход инструктора из самолета, однако окончательных выводов следствие пока не сделало.

Расследование продолжается, и власти призывают не делать преждевременных выводов о причинах трагедии. В центре внимания следствия остаются обстоятельства, при которых инструктор покинул самолет, а также действия курсантки, которая в экстремальной ситуации сумела сохранить хладнокровие и благополучно посадить воздушное судно.