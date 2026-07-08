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Во время ливня в Риге «утонул» недавно купленный BMW: владелец требует от города компенсацию 0 1829

ЧП и криминал
Дата публикации: 08.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Мужчина на фоне BMW
ФОТО: скриншот видео TV3

Сильный ливень в Риге привел к дорогостоящей поломке недавно купленного BMW. Владелец автомобиля считает, что причиной стал затопленный перекресток, и теперь требует от самоуправления компенсировать расходы на ремонт.

Инцидент произошел в ночь на воскресенье на перекрестке улиц Лачплеша и Беньяминяс. Как сообщает передача Bez Tabu (TV3), Евгений ехал по улице Лачплеша во время сильного дождя и сначала не заметил, насколько глубокой стала вода на проезжей части.

Автомобиль остановился прямо на перекрестке. По словам владельца, выбраться из машины удалось только через окно.

«Открыть двери было невозможно, потому что вокруг была глубокая вода. Если бы я открыл дверь, вода попала бы в салон», — рассказал Евгений.

По словам мужчины, вслед за ним на затопленном участке остановились еще несколько автомобилей.

После происшествия на место прибыли сотрудники муниципальной и Государственной полиции. Позже специалисты Rīgas ūdens открыли канализационный люк, после чего вода с перекрестка быстро ушла.

Владелец автомобиля предполагает, что двигатель получил гидроудар. После осмотра выяснилось, что воздушный фильтр полностью промок, а двигатель не удалось провернуть вручную.

«Машину я купил меньше месяца назад. Теперь, скорее всего, придется искать новый двигатель. Ремонт может обойтись примерно в пять тысяч евро», — рассказал он.

Полис Каско мужчина оформить не успел, поэтому уже направил претензию в Рижскую думу с требованием возместить причиненный ущерб. Если компенсацию не выплатят, он намерен обратиться в суд.

В самоуправлении объяснили, что на улице Лачплеша действует историческая система, в которой ливневая и бытовая канализация объединены. Во время очень сильных осадков такая инфраструктура достигает предела пропускной способности, поэтому вода не успевает быстро уходить.

Представитель Рижской думы Кристине Криста Витола отметила, что решение проблемы требует масштабной модернизации инженерных сетей и значительных инвестиций.

Подобные случаи уже происходили ранее. По данным самоуправления, в прошлом году страховые компании пять раз обращались с требованиями о возмещении ущерба, а еще десять заявлений жители подали самостоятельно.

Эксперты напоминают, что при сильных осадках водителям лучше избегать затопленных участков дороги. Если объехать их невозможно, следует двигаться на минимальной скорости и не въезжать в воду, глубина которой превышает нижнюю часть колесного диска.

«Если двигатель вместо воздуха засасывает воду, последствия могут быть очень серьезными», — предупредил эксперт автомобильной отрасли Угис Витолс.

История с BMW вновь привлекла внимание к проблеме затопления отдельных улиц Риги во время сильных дождей и к вопросу, кто должен нести ответственность за ущерб, причиненный водителям.

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#суд #экология #компенсация #инфраструктура #наводнение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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