Латгальский районный суд вынес приговор по делу о двойном убийстве, совершенном в Резекне в начале 2024 года. Двум обвиняемым, которым на момент преступления было по 16 лет, назначено по 12 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Латгальский районный суд признал двух молодых людей виновными в двойном убийстве, совершенном в Резекне в январе 2024 года. Каждому из них назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. После освобождения оба также будут находиться под пробационным надзором в течение трех лет.

По данным прокуратуры, преступлению предшествовало совместное распитие алкоголя, во время которого между участниками компании возник конфликт. В ходе ссоры подростки причинили одному из присутствовавших мужчине телесные повреждения.

После этого остальные участники конфликта потребовали, чтобы подростки покинули дом.

Однако, как установило следствие, обвиняемые решили вернуться к конфликту. Пользуясь тем, что двое мужчин не могли оказать сопротивление из-за своего состояния, они совершили нападение, которое привело к их гибели.

Суд пришел к выводу, что действия обвиняемых находились в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти потерпевших.

На момент совершения преступления обоим обвиняемым было по 16 лет. По материалам дела, один из них находился в состоянии алкогольного опьянения, другой — под воздействием психотропных веществ.

Приговор уже вынесен Латгальским районным судом. Информация о его возможном обжаловании пока не сообщается.