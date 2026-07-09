Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Двое подростков получили по 12,5 года лишения свободы за двойное убийство в Резекне 0 107

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Суд Латвии
ФОТО: LETA

Латгальский районный суд вынес приговор по делу о двойном убийстве, совершенном в Резекне в начале 2024 года. Двум обвиняемым, которым на момент преступления было по 16 лет, назначено по 12 лет и 6 месяцев лишения свободы.

Латгальский районный суд признал двух молодых людей виновными в двойном убийстве, совершенном в Резекне в январе 2024 года. Каждому из них назначено наказание в виде 12 лет и 6 месяцев лишения свободы. После освобождения оба также будут находиться под пробационным надзором в течение трех лет.

По данным прокуратуры, преступлению предшествовало совместное распитие алкоголя, во время которого между участниками компании возник конфликт. В ходе ссоры подростки причинили одному из присутствовавших мужчине телесные повреждения.

После этого остальные участники конфликта потребовали, чтобы подростки покинули дом.

Однако, как установило следствие, обвиняемые решили вернуться к конфликту. Пользуясь тем, что двое мужчин не могли оказать сопротивление из-за своего состояния, они совершили нападение, которое привело к их гибели.

Суд пришел к выводу, что действия обвиняемых находились в прямой причинно-следственной связи с наступлением смерти потерпевших.

На момент совершения преступления обоим обвиняемым было по 16 лет. По материалам дела, один из них находился в состоянии алкогольного опьянения, другой — под воздействием психотропных веществ.

Приговор уже вынесен Латгальским районным судом. Информация о его возможном обжаловании пока не сообщается.

×
Читайте нас также:
#алкоголь #преступность #подростки #наказание #судебный процесс
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сельский пейзаж
Изображение к статье: Полиция Гремании
Изображение к статье: Рут Эллис
Изображение к статье: салон поезда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Водительское удостоверение
Наша Латвия
Изображение к статье: Максим Галкин и Алла Пугачева
Lifenews
Изображение к статье: Авария в Риге
ЧП и криминал
Изображение к статье: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преподнес главам государств необычный подарок — револьвер с шестью патронами и набором для чистки.
В мире
Изображение к статье: Porsche fuel
ЧП и криминал
Изображение к статье: Кошка смотрит на радиатор
Наша Латвия
Изображение к статье: Водительское удостоверение
Наша Латвия
Изображение к статье: Максим Галкин и Алла Пугачева
Lifenews
Изображение к статье: Авария в Риге
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео