Американке, которая после смерти полуторагодовалых близнецов публично утверждала, что дети погибли из-за вакцинации, предъявили обвинение в их убийстве. Следствие считает, что женщина задушила малышей, однако она категорически отвергает обвинения.

Год назад 23-летняя жительница штата Айдахо Андреа Шоу заявляла, что ее 18-месячные близнецы умерли после плановой вакцинации. Теперь женщину обвиняют в их умышленном убийстве.

Как сообщает ABC News, расследование продолжалось более года. В конце июня Шоу была арестована по обвинению в убийстве детей при отягчающих обстоятельствах.

Версия о прививках

Спустя всего три дня после смерти близнецов женщина приняла участие в программе, организованной антивакцинным фондом Children's Health Defense, основанным нынешним министром здравоохранения США Робертом Ф. Кеннеди-младшим. В эфире она утверждала, что причиной трагедии стали сделанные незадолго до этого прививки.

Эта история получила широкий резонанс среди противников вакцинации и активно использовалась фондом в качестве аргумента против прививок.

Что утверждает следствие

По версии прокуратуры, Андреа Шоу задушила обоих детей примерно 1 мая 2025 года. Ей предъявлены обвинения в преднамеренном убийстве, однако свою вину женщина не признает.

Ее адвокат заявил, что у следствия нет убедительных доказательств, а представители Children's Health Defense также утверждают, что обвинение пока не подкреплено фактами.

Правоохранительные органы отказались раскрывать детали расследования до начала судебного процесса.

Незадолго до ареста родился еще один ребенок

Известно, что всего за пять дней до задержания Андреа Шоу родила еще одного ребенка.

Если суд признает ее виновной, женщине может грозить пожизненное лишение свободы или смертная казнь.

Почему эксперты не поверили в версию о прививках

Специалисты отмечают, что версия о смерти детей из-за синдрома внезапной детской смерти или вакцинации выглядит крайне маловероятной.

По словам экспертов, синдром внезапной детской смерти почти никогда не встречается у детей полутора лет, а одновременная гибель двух разнояйцевых близнецов практически исключена. Кроме того, после вакцинации у детей не наблюдалось серьезных осложнений — лишь у одного из малышей ненадолго повысилась температура.

Генетик Дмитрий Прусс также отметил, что даже редкие наследственные заболевания не могут объяснить внезапную смерть сразу двух внешне здоровых детей в одну ночь.

Расследование, которое начиналось с громких заявлений о якобы смертельных последствиях вакцинации, завершилось предъявлением матери обвинений в убийстве собственных детей. Окончательную оценку обстоятельствам трагедии даст суд.