На улице Дарзциема в Риге столкнулись два автомобиля BMW. По словам участников происшествия, причиной аварии стала невнимательность молодого водителя, который не успел затормозить, а после столкновения эмоции захлестнули обоих участников ДТП.

Авария произошла на перекрестке улицы Дарзциема. Серебристый BMW врезался в синий автомобиль той же марки, который остановился впереди.

За рулем синего BMW находилась Синтия. Она рассказала передаче Degpunktā (TV3), что успела остановиться за другим автомобилем и в последний момент увидела приближающуюся машину в зеркале заднего вида.

«Передо мной стояла машина. Я остановилась, затормозила и смотрю в зеркало заднего вида — просто летит… А потом такой "бах"!»

По словам девушки, в ее автомобиле подушки безопасности не сработали, тогда как в машине второго участника ДТП они раскрылись.

После столкновения оба водителя вышли из автомобилей, однако вместо выяснения отношений не смогли сдержать эмоций.

«Мы оба начали плакать. Он ушел в одну сторону, я — в другую. Поплакали, а что еще оставалось», — рассказала Синтия.

Водитель серебристого BMW объяснил, что спешил на тренировку. До спортивного зала ему оставалось всего несколько минут.

«Стояли на красном, потом начали движение, впереди резко затормозили — я не успел остановиться и врезался», — рассказал молодой человек.

Он также признался, что водительские права получил совсем недавно.

«Мне только недавно исполнилось 18», — сказал водитель.

До работы Синтии тоже оставалось совсем немного. После аварии к ней приехали начальник и коллеги, чтобы поддержать девушку.

К счастью, в результате столкновения никто серьезно не пострадал. Однако история стала еще одним напоминанием о том, что даже небольшая потеря концентрации за рулем может привести к аварии, особенно в плотном городском потоке.