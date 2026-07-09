Пассажирам, планирующим поездки по линии Тукумс, стоит учитывать возможные задержки. Из-за упавшего на железнодорожные пути дерева была повреждена инфраструктура, и движение поездов пока полностью не восстановлено.

В четверг на железнодорожной линии Тукумс возникли перебои в движении поездов после того, как на пути упало дерево и повредило железнодорожную инфраструктуру.

Как сообщил пассажирский перевозчик Vivi, поезда на этом направлении следуют с задержками. Пассажирам рекомендуют перед поездкой проверять актуальную информацию о расписании в мобильном приложении перевозчика и на его официальных информационных ресурсах.

В Latvijas dzelzceļš сообщили, что движение по одному из путей уже удалось восстановить. Однако второй путь остается закрытым из-за серьезных повреждений контактной сети.

На месте продолжаются восстановительные работы. Железнодорожники устраняют последствия происшествия, чтобы как можно быстрее вернуть движение поездов к обычному графику.

Пока ремонт не завершен, задержки отдельных рейсов могут сохраняться. Поэтому пассажирам рекомендуется заранее уточнять информацию перед отправлением.

Если поезд был отменен или прибыл с существенной задержкой, пассажиры имеют право обратиться за возвратом стоимости билета или компенсацией понесенных расходов. Сделать это можно онлайн, в центре обслуживания клиентов или в билетной кассе.

О сроках полного восстановления движения пока не сообщается. До завершения ремонта перевозчик рекомендует следить за обновлениями расписания.