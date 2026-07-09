Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

На Porsche и Mercedes — без оплаты: в Риге задержали «топливного» вора 0 142

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Porsche fuel
ФОТО: Unsplash

Государственная полиция задержала 26-летнего жителя Латвии, которого подозревают в серии краж топлива с автозаправочных станций в Риге и Рижском районе. По версии следствия, с марта он как минимум шесть раз заправлял автомобили и покидал АЗС, не оплачивая топливо.

Сотрудники Южного участка Рижского регионального управления Государственной полиции 8 июля задержали мужчину, которого подозревают в серии краж топлива с автозаправочных станций.

По данным следствия, преступления совершались с марта этого года по одинаковой схеме. Подозреваемый приезжал на заправку, заливал топливо в автомобиль и уезжал, не оплатив покупку.

В одном из эпизодов, как утверждает полиция, он также забрал с автозаправочной станции сэндвичи.

Следствие считает, что для совершения преступлений мужчина использовал автомобили Porsche и Mercedes-Benz, принадлежавшие другому человеку, но находившиеся в его пользовании. Кроме того, на машины, по данным полиции, незаконно устанавливались иностранные регистрационные номера, которые регулярно менялись.

Во время расследования сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 26-летний гражданин Латвии, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов.

После задержания были проведены обыски по месту его жительства и в автомобилях, которыми он пользовался.

На данный момент следствие связывает мужчину с шестью эпизодами краж на автозаправочных станциях в Риге и Рижском районе. Однако полиция допускает, что подобных случаев могло быть больше, в том числе в других регионах Латвии.

Уголовный процесс возбужден по статье о краже в небольшом размере. Расследование продолжается.

Государственная полиция напоминает, что человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.

×
Читайте нас также:
#Рига #Латвия #кража #топливо #уголовный процесс #задержание
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Сельский пейзаж
Изображение к статье: Полиция Гремании
Изображение к статье: Рут Эллис
Изображение к статье: салон поезда

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Водительское удостоверение
Наша Латвия
Изображение к статье: Максим Галкин и Алла Пугачева
Lifenews
Изображение к статье: Авария в Риге
ЧП и криминал
Изображение к статье: Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преподнес главам государств необычный подарок — револьвер с шестью патронами и набором для чистки.
В мире
Изображение к статье: Суд Латвии
ЧП и криминал
Изображение к статье: Кошка смотрит на радиатор
Наша Латвия
Изображение к статье: Водительское удостоверение
Наша Латвия
Изображение к статье: Максим Галкин и Алла Пугачева
Lifenews
Изображение к статье: Авария в Риге
ЧП и криминал

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео