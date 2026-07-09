Государственная полиция задержала 26-летнего жителя Латвии, которого подозревают в серии краж топлива с автозаправочных станций в Риге и Рижском районе. По версии следствия, с марта он как минимум шесть раз заправлял автомобили и покидал АЗС, не оплачивая топливо.

Сотрудники Южного участка Рижского регионального управления Государственной полиции 8 июля задержали мужчину, которого подозревают в серии краж топлива с автозаправочных станций.

По данным следствия, преступления совершались с марта этого года по одинаковой схеме. Подозреваемый приезжал на заправку, заливал топливо в автомобиль и уезжал, не оплатив покупку.

В одном из эпизодов, как утверждает полиция, он также забрал с автозаправочной станции сэндвичи.

Следствие считает, что для совершения преступлений мужчина использовал автомобили Porsche и Mercedes-Benz, принадлежавшие другому человеку, но находившиеся в его пользовании. Кроме того, на машины, по данным полиции, незаконно устанавливались иностранные регистрационные номера, которые регулярно менялись.

Во время расследования сотрудники полиции установили личность предполагаемого злоумышленника. Им оказался 26-летний гражданин Латвии, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов.

После задержания были проведены обыски по месту его жительства и в автомобилях, которыми он пользовался.

На данный момент следствие связывает мужчину с шестью эпизодами краж на автозаправочных станциях в Риге и Рижском районе. Однако полиция допускает, что подобных случаев могло быть больше, в том числе в других регионах Латвии.

Уголовный процесс возбужден по статье о краже в небольшом размере. Расследование продолжается.

Государственная полиция напоминает, что человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в установленном законом порядке.