В немецкой федеральной земле Бавария произошло нападение на гимназию, в результате которого тяжелые ранения получили две 13-летние школьницы. По данным полиции, подозреваемый — 16-летний подросток — задержан на месте.

Инцидент произошел в гимназии Welfen-Gymnasium в городе Шонгау, недалеко от границы с Австрией. Как сообщает агентство DPA со ссылкой на представителей полиции, пострадавшие девочки получили серьезные травмы, однако их жизни сейчас ничего не угрожает, передает NOS.

По предварительной информации, нападавший был вооружен ножом и огнестрельным оружием. Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт сообщил, что подросток успел сделать один выстрел, но никого не ранил — после этого оружие дало осечку. Затем он достал ножи и напал на школьниц.

Учителя и прибывшие полицейские быстро обезвредили подозреваемого и задержали его. Мотив нападения пока неизвестен. Следствие считает, что подросток действовал в одиночку.

Министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн рассказал, что подозреваемый ранее проходил психиатрическое лечение. Кроме того, есть основания полагать, что он является бывшим учеником этой школы, однако официально эта информация пока не подтверждена.

По словам министра, обе пострадавшие девочки получили ножевые ранения и, предположительно, стали случайными жертвами.

Расследование продолжается. Правоохранительные органы выясняют мотивы нападения, а также проверяют обстоятельства, при которых подросток смог пронести в школу нож и огнестрельное оружие. Пока следствие исходит из того, что нападение не было частью более широкого заговора и подозреваемый действовал самостоятельно.