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Самолёт уже почти приземлился в Рижском аэропорту, но вдруг резко взмыл вверх - это нормально? 0 273

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.07.2026
Latvijas Avīze
Изображение к статье: самолет airBaltic

Позавчера при попытке приземлиться в аэропорту Риги самолет “airBaltic” совершил неожиданный для пассажиров маневр — снова поднялся в воздух.

Одна из пассажирок делится пережитым: «Пассажиры рейса BT482 “airBaltic” из Праги в Ригу столкнулись с необычной ситуацией. Самолет уже почти приземлился на взлетно-посадочную полосу, когда резко набрал скорость и снова поднялся в воздух, выполнив второй круг и приземлившись в аэропорту примерно на 10 минут позже.

Погодные условия были хорошими, не было сильного ветра или тумана. Вскоре после повторного взлета пассажирам сообщили, что это произошло из соображений безопасности.»

Чтобы выяснить, почему было принято решение снова поднять самолет в воздух, я связалась с командой “airBaltic”.

Поясняется, что в данной ситуации на завершающем этапе полета при приближении к взлетно-посадочной полосе аэропорта Риги самолет столкнулся с внезапным восходящим потоком воздуха, который, вероятнее всего, был связан с резкими изменениями направления ветра.

В результате этого было невозможно выполнить посадку в предусмотренной зоне приземления на полосе, поэтому экипаж принял решение выполнить так называемую процедуру «go-around», то есть прерванную посадку с последующим повторным заходом на полосу.

«Go-around» — это стандартная и привычная в авиации процедура безопасности, во время которой экипаж прерывает посадку, самолет снова набирает высоту и выполняет новый заход на взлетно-посадочную полосу — проще говоря, делает в воздухе повторный круг перед посадкой. Она может выполняться по разным причинам, например из-за изменчивых ветровых условий, ситуации на полосе (например, если на ней находится какое-либо препятствие) или других эксплуатационных обстоятельств. Такой маневр также может потребовать диспетчер управления воздушным движением. Решение о повторном заходе является стандартной процедурой, которую пилоты используют, если в конкретный момент не выполнены все условия для безопасного продолжения посадки.

Во время полетов нормально, что случаются какие-то задержки рейсов или другие мелкие неполадки. Я сама замечала, что в таких случаях по громкой связи чаще всего сообщают, что имеет место техническая задержка из соображений безопасности. Надо признать, что это иногда вызывает беспокойство, потому что непонятно, есть ли основания для тревоги.

Поэтому я задала представителям “airBaltic” и такой вопрос — почему пассажиры не узнают более подробную информацию. Оказывается, объяснение совсем простое: «Пассажирам следует учитывать, что в таких ситуациях главным приоритетом экипажа является безопасное управление полетом и выполнение необходимых процедур. Поэтому первоначальная информация для пассажиров может быть краткой и общей, тогда как более подробное объяснение может быть предоставлено тогда, когда это позволяет оперативная ситуация. Безопасность пассажиров, экипажа и полетов во всех случаях является главным приоритетом “airBaltic”.»

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#Рига #авиация #безопасность #пассажиры #airbaltic
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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