В четверг утром на перекрестке улиц Кришьяня Валдемара и Стабу в Риге столкнулись два автомобиля. После удара один из них перевернулся на бок, водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром в центре Риги на перекрестке улиц Кришьяня Валдемара и Стабу.

По данным Государственной полиции, столкнулись автомобили Ford и Audi.

После удара Ford перевернулся на бок. В результате аварии пострадал водитель этого автомобиля. Его доставили в медицинское учреждение.

Информация о состоянии пострадавшего пока не приводится.

По факту происшествия Государственная полиция начала процесс об административном правонарушении и выясняет обстоятельства аварии.

Причины столкновения устанавливаются.