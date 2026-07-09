В четверг утром на перекрестке улиц Кришьяня Валдемара и Стабу в Риге столкнулись два автомобиля. После удара один из них перевернулся на бок, водитель получил травмы и был доставлен в больницу.
Дорожно-транспортное происшествие произошло утром в центре Риги на перекрестке улиц Кришьяня Валдемара и Стабу.
По данным Государственной полиции, столкнулись автомобили Ford и Audi.
После удара Ford перевернулся на бок. В результате аварии пострадал водитель этого автомобиля. Его доставили в медицинское учреждение.
Информация о состоянии пострадавшего пока не приводится.
По факту происшествия Государственная полиция начала процесс об административном правонарушении и выясняет обстоятельства аварии.
Причины столкновения устанавливаются.
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