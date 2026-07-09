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Серьезная авария в центре Риги: после столкновения Ford перевернулся, водитель попал в больницу 0 107

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Авария в Риге
ФОТО: Threads

В четверг утром на перекрестке улиц Кришьяня Валдемара и Стабу в Риге столкнулись два автомобиля. После удара один из них перевернулся на бок, водитель получил травмы и был доставлен в больницу.

Дорожно-транспортное происшествие произошло утром в центре Риги на перекрестке улиц Кришьяня Валдемара и Стабу.

По данным Государственной полиции, столкнулись автомобили Ford и Audi.

После удара Ford перевернулся на бок. В результате аварии пострадал водитель этого автомобиля. Его доставили в медицинское учреждение.

Информация о состоянии пострадавшего пока не приводится.

По факту происшествия Государственная полиция начала процесс об административном правонарушении и выясняет обстоятельства аварии.

Причины столкновения устанавливаются.

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#Рига #ДТП #травмы #Ford #audi
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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