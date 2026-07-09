Король Великобритании Карл III символически заменил смертный приговор Рут Эллис — последней женщине, казненной в стране, — на пожизненное заключение. Британские власти признали, что судебное решение 1955 года было несправедливым и не учитывало обстоятельств, при которых произошло преступление.

Карл III подписал указ о посмертном смягчении наказания Рут Эллис, которую в 1955 году повесили за убийство своего партнера Дэвида Блейкли. На момент казни ей было всего 28 лет, передает NOS.

Как отмечают британские власти, сегодня подобное дело, вероятнее всего, рассматривалось бы иначе. По их мнению, Эллис стала жертвой домашнего насилия и многолетнего психологического давления со стороны своего партнера, а вынесенный ей приговор стал примером «исторической несправедливости».

Рут Эллис застрелила Блейкли возле одного из лондонских пабов после длительных и тяжелых отношений, сопровождавшихся жестоким обращением. Однако во время судебного процесса присяжным было предписано не учитывать тот факт, что мать двоих детей подвергалась насилию и контролю со стороны мужчины.

Прошение о помиловании подали родственники Эллис. Ее внучка Лора Энстон заявила, что спустя семь десятилетий семье наконец удалось добиться справедливости, хотя последствия трагедии уже невозможно исправить.

По словам Энстон, дети Рут Эллис так и не смогли оправиться после казни матери. Ее сын позже покончил с собой, а дочь на протяжении всей жизни страдала от тяжелой психологической травмы, что сказалось и на следующих поколениях семьи.

Родные надеются, что история Рут Эллис станет напоминанием о необходимости учитывать случаи домашнего насилия при рассмотрении уголовных дел и не бояться признавать судебные ошибки, даже если для этого потребовались десятилетия.

Посмертное решение короля Карла III не изменит судьбу Рут Эллис, но стало символическим признанием того, что британская судебная система в середине XX века не смогла должным образом оценить влияние домашнего насилия на ее поступок. Для семьи Эллис этот шаг стал долгожданным актом исторической справедливости.