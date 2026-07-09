В Саулкрастском крае вечером произошел смертельный несчастный случай с велосипедистом. Мужчина съехал с дороги в реку Петерупе и погиб. Полиция выясняет обстоятельства происшествия.

Трагический инцидент произошел в среду вечером в Саулкрастской волости.

По данным Государственной полиции, около 17:30 в местечке Приедес на бульваре Рожу велосипедист по неустановленной пока причине съехал с дороги и оказался в реке Петерупе.

Полученные травмы оказались смертельными. Мужчина погиб на месте происшествия.

Причины и обстоятельства случившегося сейчас устанавливает Государственная полиция.

За последние сутки на дорогах Латвии зарегистрировано 130 дорожно-транспортных происшествий. Помимо этого смертельного случая, травмы в авариях получили еще семь человек.

Также за нарушения правил дорожного движения полиция вынесла 360 административных постановлений, в том числе 123 — за превышение скорости и четыре — за агрессивное вождение.

Кроме того, были возбуждены четыре уголовных процесса по фактам управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование обстоятельств гибели велосипедиста продолжается.