В среду на территории Лиепаи, на объекте строительства ветропарка «Rapsoil», отломилась и упала лопасть одной из турбин. В результате происшествия люди не пострадали, подтвердил агентству LETA мэр Лиепаи Гунарс Ансиньш.

По его словам, турбина еще не введена в эксплуатацию, объект находится на стадии строительства.

«Хотя сейчас я нахожусь в отпуске, я слежу за ситуацией и попросил исполнительного директора связаться с SIA “Rapsoil” и потребовать от компании письменное объяснение для самоуправления — как о причинах инцидента, так и о мерах безопасности в ходе дальнейшего строительства», — сообщил Ансиньш.

Дополнительную оценку причин происшествия проведет также Государственное бюро строительного контроля.

Ветропарк SIA «Rapsoil» — это крупный проект в Лиепае. Согласно проекту строительства, вдоль бульвара 14 Ноября планируется разместить 12 ветротурбин общей мощностью 57,6 мегаватта (МВт). Высота башни турбины достигает 82,5 метра, а общая высота вместе с лопастями составляет почти 150 метров.

Владельцем предприятия «Rapsoil» является литовская компания UAB «Enervia».

Как сообщал bb.lv, в конце апреля в Бункасской волости упала ветряная турбина.

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