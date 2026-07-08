Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Лиепае отломилась и рухнула лопасть 150-метрового ветрогенератора — жертв нет 0 116

ЧП и криминал
Дата публикации: 09.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: ветряк

Фото самоуправления Лиепаи

В среду на территории Лиепаи, на объекте строительства ветропарка «Rapsoil», отломилась и упала лопасть одной из турбин. В результате происшествия люди не пострадали, подтвердил агентству LETA мэр Лиепаи Гунарс Ансиньш.

По его словам, турбина еще не введена в эксплуатацию, объект находится на стадии строительства.

«Хотя сейчас я нахожусь в отпуске, я слежу за ситуацией и попросил исполнительного директора связаться с SIA “Rapsoil” и потребовать от компании письменное объяснение для самоуправления — как о причинах инцидента, так и о мерах безопасности в ходе дальнейшего строительства», — сообщил Ансиньш.

Дополнительную оценку причин происшествия проведет также Государственное бюро строительного контроля.

Ветропарк SIA «Rapsoil» — это крупный проект в Лиепае. Согласно проекту строительства, вдоль бульвара 14 Ноября планируется разместить 12 ветротурбин общей мощностью 57,6 мегаватта (МВт). Высота башни турбины достигает 82,5 метра, а общая высота вместе с лопастями составляет почти 150 метров.

Владельцем предприятия «Rapsoil» является литовская компания UAB «Enervia».

Как сообщал bb.lv, в конце апреля в Бункасской волости упала ветряная турбина.

Также по теме – Головная боль, необъяснимый страх, паника, слепота: почему жители Латвии сражаются с ветряками

×
Читайте нас также:
#строительство #энергетика #безопасность #Лиепая
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Леандро Андрес Бертаццо
Изображение к статье: Суд идет
Изображение к статье: Ивар Баламовскис.
Изображение к статье: СМИ: под Киевом нашли тело подозреваемой во взрыве в Монако

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Больной в приемном отделении
В мире
Изображение к статье: Давид Солунский
Наша Латвия
Изображение к статье: солдат с пулеметом
В мире
Изображение к статье: Рюте
В мире
Изображение к статье: Котлеты
Еда и рецепты
Изображение к статье: Люди садятся в электричку
Наша Латвия
Изображение к статье: Больной в приемном отделении
В мире
Изображение к статье: Давид Солунский
Наша Латвия
Изображение к статье: солдат с пулеметом
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео