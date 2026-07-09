Недалеко от Тинужи грузовой автомобиль после внезапного взрыва шины потерял управление и съехал в кювет. Несмотря на серьезные повреждения машины, водитель отделался легкими травмами, а другие участники дорожного движения не пострадали.

Авария произошла на дороге между Тинужи и Улброкой. После того как у грузовика во время движения лопнула шина, водитель не смог удержать автомобиль на дороге.

Перед тем как съехать в кювет, грузовик резко изменил направление движения, оставив на асфальте глубокую борозду.

Водитель Янис рассказал передаче Degpunktā (TV3), что в результате происшествия получил лишь незначительные травмы.

«Немного поцарапался, и всё», — рассказал он, добавив, что медицинская помощь ему не понадобилась.

По словам мужчины, он перевозил груз из Кокнесе в порт. Что именно стало причиной взрыва шины, он объяснить не смог.

«Не знаю, всё было нормально», — сказал водитель.

По его словам, особенно повезло с тем, что в момент аварии по встречной полосе не двигались другие автомобили.

«Позади была машина, но она успела остановиться. Всё видела», — рассказал Янис.

В результате происшествия грузовой кузов частично деформировал кабину автомобиля, также оказалось разбито боковое стекло со стороны пассажира.

На месте аварии одна из полос движения была временно перекрыта. Сотрудники полиции оформили обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Подобные случаи показывают, насколько опасным может быть внезапный взрыв шины на тяжелом грузовом автомобиле, особенно на дорогах с интенсивным движением. На этот раз авария обошлась без пострадавших и столкновения с другими транспортными средствами.