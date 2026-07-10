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Бригады скорой помощи в Латвии получили каски и бронежилеты – зачем? 0 188

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: скорая
ФОТО: LETA

Все бригады Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) в Латвии оснащены касками и бронежилетами для защиты сотрудников в случае кризисных ситуаций. Об этом было сообщено на встрече руководства СНМП с представителями профсоюзов.

О приобретении специального защитного снаряжения представители профсоюзов были проинформированы на совещании, посвященном вопросам улучшения условий труда, инфраструктуры и безопасности сотрудников, а также готовности службы к чрезвычайным ситуациям.

Бронежилеты и каски закуплены с учетом нынешней геополитической обстановки и необходимости защитить медиков в случае возможных кризисов.

Представителям профсоюзов рассказали и о модернизации материально-технической базы и инфраструктуры службы. Для работы бригад закуплено 19 новых автомобилей скорой медицинской помощи. В регионах для сотрудников оборудованы новые помещения в центрах управления чрезвычайными ситуациями, а также продолжается строительство трех новых центров поддержки бригад.

В прошлом году СНМП продолжила развивать сеть своих подразделений, открыв дополнительные пункты в районах с быстро растущим населением, в том числе в Яунмарупе, Баложи и Ропажи.

Работу бригад также дополняет введенная в прошлом году новая должность — водитель оперативного медицинского транспорта, совмещающий функции специалиста по поддержке лечебного процесса. Эту квалификацию уже получили 292 сотрудника, а до конца года ее планируют освоить еще 70 человек.

В СНМП также подчеркнули важность недавно принятых поправок к Уголовному закону, предусматривающих более строгую ответственность за нападения на сотрудников бригад скорой помощи при исполнении ими служебных обязанностей.

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#медицина #развитие #закупки #безопасность #законы #профсоюзы
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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