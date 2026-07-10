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До 10 лет заключения: в США судят россиянина по делу о кибершпионаже 0 123

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Задержание Дениса Обрезко в Таиланде, ноябрь 2025

Фото: задержание Дениса Обрезко в Таиланде, ноябрь 2025. Khaosod English

Гражданин России Денис Обрезко, которого власти США обвиняют в участии в масштабной кампании кибершпионажа, заявил в федеральном суде Бостона о своей невиновности. По версии американской прокуратуры, он участвовал в хакерских атаках на западные компании, государственные структуры и организации, поддерживающие Украину.

В федеральном суде Бостона состоялось первое заседание по делу гражданина России Дениса Обрезко, обвиняемого в участии в масштабной кампании кибершпионажа, передает передает entrevue.fr. Как сообщают американские власти, 36-летний россиянин не признал себя виновным по всем предъявленным обвинениям.

Обрезко предстал перед судом в дистанционном формате. Ему предъявлены обвинения в сговоре с целью компьютерного мошенничества и незаконном доступе к компьютерным системам. В прошлом месяце он был экстрадирован в США из Таиланда, где был задержан в ноябре прошлого года.

По данным прокуратуры, обвиняемый ранее работал в ФСБ и, как утверждается, принимал участие в операции по кибершпионажу, направленной против американских и европейских компаний, государственных учреждений стран Европы, связанных с НАТО, а также организаций, оказывающих поддержку Украине.

Следствие заявляет, что ФБР установило не менее 11 американских компаний, которые могли стать жертвами предполагаемой хакерской кампании. Если вина Обрезко будет доказана, ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

В материалах дела упоминаются хакерские операции, известные под названиями Void Blizzard и Laundry Bear. Именно такие обозначения использовали Microsoft и нидерландские спецслужбы в мае 2025 года, когда сообщили о выявлении новой российской хакерской группы.

Сам Денис Обрезко отвергает все предъявленные ему обвинения.

Судебное разбирательство в США продолжается. Следствию предстоит доказать предполагаемую причастность Дениса Обрезко к кибератакам, а суду — определить, подтверждаются ли обвинения в участии в одной из крупнейших кампаний кибершпионажа последних лет.

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#суд #США #хакеры #ФБР #Россия
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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