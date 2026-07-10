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Крупный улов полиции: в Марупском крае изъяли полмиллиона сигарет известных брендов 0 214

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нелегальные сигареты
ФОТО: Valsts policija

Государственная полиция Латвии задержала в Марупском крае мужчину, подозреваемого в хранении и сбыте крупной партии нелегальных сигарет. Во время обысков было изъято около 500 тысяч сигарет без акцизных марок, а ущерб государству оценивается почти в 99 тысяч евро.

Государственная полиция Латвии изъяла в Марупском крае около 500 тысяч сигарет без акцизных марок.

Еще в начале апреля по подозрению в незаконном хранении и реализации акцизных товаров в особо крупном размере был задержан мужчина 1982 года рождения. По данным полиции, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления.

Во время обысков в автомобиле и по месту жительства подозреваемого сотрудники полиции обнаружили 500 тысяч сигарет марок Marlboro, NZ Gold, Winston и Davidoff без латвийских акцизных марок.

По предварительным подсчетам, в результате незаконной деятельности государственному бюджету Латвии был причинен ущерб в размере 98 850 евро.

Ранее сообщалось и о другом крупном деле. Недавно Налоговая и таможенная полиция обнаружила на одном из складов 1,5 млн нелегальных сигарет, а также устройства для слежения.

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По подозрению в причастности к этому преступлению был задержан гражданин Литвы. Ему предъявлено подозрение, а в качестве меры пресечения избрано содержание под стражей.

Латвийские правоохранительные органы продолжают борьбу с незаконным оборотом табачной продукции. Только за последнее время полицейские выявили сразу несколько крупных партий нелегальных сигарет, общим объемом около двух миллионов штук.

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#полиция #Литва #Латвия #контрабанда #преступность #сигареты
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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