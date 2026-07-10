Во время строительных работ в немецком Кельне обнаружили неразорвавшуюся американскую авиабомбу времен Второй мировой войны. Для ее обезвреживания власти начали масштабную эвакуацию: опасную зону должны покинуть более 4300 человек, включая пациентов детской больницы.

В немецком Кельне во время строительных работ обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу времен Второй мировой войны. Об этом сообщила городская администрация, передает NOS.

Речь идет об американской авиабомбе весом 1000 фунтов (около 454 килограммов), оснащенной взрывателями в носовой и хвостовой частях. Ее нашли в парке Йоханнеса Гисбертса в районе Ниппес на севере города.

В радиусе 500 метров от места находки объявлена обязательная эвакуация. Опасную зону должны покинуть около 4300 человек.

Среди эвакуируемых объектов — детская больница, гостиница, детский сад, бассейн, а также ботанический сад «Флора».

Из детской больницы были эвакуированы 43 пациента, в том числе 20 детей, которым требовалась интенсивная терапия. Всех их перевезли в другие медицинские учреждения.

Кроме того, в районе перекрыты несколько крупных дорог, изменены маршруты общественного транспорта. Для жителей, которым пришлось покинуть свои дома, в расположенной неподалеку средней школе открыт временный пункт размещения.

На момент публикации эвакуация продолжается. Когда именно специалисты приступят к обезвреживанию боеприпаса, пока не сообщается.

Городские власти отмечают, что подобная находка не стала неожиданностью. Парк был закрыт на реконструкцию еще с 12 июня, поскольку специалисты заранее предполагали возможность обнаружения неразорвавшихся боеприпасов. Район расположен рядом с бывшим заводом Clouth, который во время Второй мировой войны подвергался массированным бомбардировкам.

Кельн считается одним из наиболее пострадавших от авиаударов немецких городов. После войны в центре города практически полностью уцелел лишь знаменитый Кельнский собор. В июне прошлого года из-за обезвреживания сразу трех авиабомб в центре Кельна были эвакуированы около 20 тысяч человек.

Несмотря на то что со времени окончания Второй мировой войны прошло более 80 лет, в Германии до сих пор регулярно находят неразорвавшиеся боеприпасы. Каждая такая находка требует масштабных мер безопасности и временной эвакуации тысяч жителей.