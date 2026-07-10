Самолет авиакомпании Ryanair, вылетевший из Салоников в Германию, был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вскоре после взлета. По предварительным данным, из-за неисправности двигателя его фрагмент разбил иллюминатор, в результате чего пострадал один из пассажиров.

Самолет Ryanair, выполнявший рейс из Салоников в немецкий Мемминген, в пятницу утром благополучно вернулся в аэропорт вылета после серьезной неисправности двигателя, сообщили греческие власти.

По предварительной информации, вскоре после взлета от двигателя отделился фрагмент, который ударил по пассажирскому иллюминатору и разбил его. Находившийся рядом пассажир получил травмы. В салоне автоматически выпали кислородные маски, что вызвало панику среди находившихся на борту людей.

Власти уточнили, что, несмотря на повреждение окна, герметичность фюзеляжа нарушена не была.

Экипаж обнаружил неисправность, когда самолет находился над территорией Северной Македонии. Поскольку устранить проблему в воздухе было невозможно, пилоты приняли решение вернуться в аэропорт Македония в Салониках.

После объявления сигнала тревоги в аэропорту были приведены в готовность все экстренные службы — пожарные расчеты, бригады скорой помощи, полиция и спасатели. Самолет благополучно приземлился, после чего его отбуксировали на специально отведенную стоянку.

Четырех пассажиров доставили в больницу для профилактического обследования. Большинство из них вскоре отпустили домой, а один человек остался под наблюдением врачей для дополнительных обследований.

Для продолжения путешествия Ryanair предоставила пассажирам резервный самолет, который доставил их в пункт назначения.

В заявлении авиакомпании, направленном Euronews, говорится, что рейс был возвращен в Салоники вскоре после взлета после того, как во время полета сместился пассажирский иллюминатор. По данным перевозчика, посадка прошла в штатном режиме, пассажиры вернулись в терминал, а медицинская помощь на земле потребовалась одному человеку. Чтобы свести задержку к минимуму, авиакомпания оперативно организовала замену воздушного судна.

Авиационные власти начали расследование, которое должно установить точную причину отказа двигателя и повреждения иллюминатора. По итогам проверки будет дана оценка техническому состоянию самолета и обстоятельствам происшествия.