Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Паника на рейсе Ryanair: после отказа двигателя обломок разбил иллюминатор и ранил пассажира 0 546

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самолет авиакомпании Ryanair

Самолет авиакомпании Ryanair, вылетевший из Салоников в Германию, был вынужден экстренно вернуться в аэропорт вскоре после взлета. По предварительным данным, из-за неисправности двигателя его фрагмент разбил иллюминатор, в результате чего пострадал один из пассажиров.

Самолет Ryanair, выполнявший рейс из Салоников в немецкий Мемминген, в пятницу утром благополучно вернулся в аэропорт вылета после серьезной неисправности двигателя, сообщили греческие власти.

По предварительной информации, вскоре после взлета от двигателя отделился фрагмент, который ударил по пассажирскому иллюминатору и разбил его. Находившийся рядом пассажир получил травмы. В салоне автоматически выпали кислородные маски, что вызвало панику среди находившихся на борту людей.

Власти уточнили, что, несмотря на повреждение окна, герметичность фюзеляжа нарушена не была.

Экипаж обнаружил неисправность, когда самолет находился над территорией Северной Македонии. Поскольку устранить проблему в воздухе было невозможно, пилоты приняли решение вернуться в аэропорт Македония в Салониках.

После объявления сигнала тревоги в аэропорту были приведены в готовность все экстренные службы — пожарные расчеты, бригады скорой помощи, полиция и спасатели. Самолет благополучно приземлился, после чего его отбуксировали на специально отведенную стоянку.

Четырех пассажиров доставили в больницу для профилактического обследования. Большинство из них вскоре отпустили домой, а один человек остался под наблюдением врачей для дополнительных обследований.

Для продолжения путешествия Ryanair предоставила пассажирам резервный самолет, который доставил их в пункт назначения.

В заявлении авиакомпании, направленном Euronews, говорится, что рейс был возвращен в Салоники вскоре после взлета после того, как во время полета сместился пассажирский иллюминатор. По данным перевозчика, посадка прошла в штатном режиме, пассажиры вернулись в терминал, а медицинская помощь на земле потребовалась одному человеку. Чтобы свести задержку к минимуму, авиакомпания оперативно организовала замену воздушного судна.

Авиационные власти начали расследование, которое должно установить точную причину отказа двигателя и повреждения иллюминатора. По итогам проверки будет дана оценка техническому состоянию самолета и обстоятельствам происшествия.

×
Читайте нас также:
#происшествие #авиация #безопасность #Ryanair #пассажиры
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
1
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Женщина с сумкой
Изображение к статье: мост через Петерупе
Изображение к статье: скорая
Изображение к статье: попавший в аварию автомобиль

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Клубника
В мире
Изображение к статье: Осетр
Наша Латвия
Изображение к статье: Внучка Ротару
Lifenews
Изображение к статье: Наука
Наша Латвия
Изображение к статье: Враг не пройдет, победа будет за нами
Наша Латвия
Изображение к статье: Экспорт
Наша Латвия
Изображение к статье: Клубника
В мире
Изображение к статье: Осетр
Наша Латвия
Изображение к статье: Внучка Ротару
Lifenews

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео