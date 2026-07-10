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Под Кекавой погиб 80-летний водитель: эксперт назвал ошибку, которая могла стоить ему жизни 0 1125

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: попавший в аварию автомобиль
ФОТО: скриншот видео TV3

После смертельной аварии под Кекавой эксперт по безопасности дорожного движения обратил внимание на возможное нарушение, которое могло существенно повлиять на исход ДТП. По предварительной оценке, водитель Volkswagen, вероятно, не был пристегнут ремнем безопасности.

В четверг около полудня на дороге местного значения недалеко от Кекавы столкнулись Volkswagen и Toyota. Водитель Volkswagen погиб на месте, несмотря на попытки очевидцев и медиков спасти ему жизнь. Об этом сообщает передача Degpunktā на TV3.

По словам свидетелей, синий Volkswagen двигался в сторону Баложи, однако по неизвестной причине выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Toyota.

Очевидцы рассказали, что сразу бросились к разбитому автомобилю, однако водитель оказался зажат внутри салона.

«Мы сразу подумали, что ему стало плохо еще до столкновения. Вытащить его было невозможно, поэтому сразу вызвали скорую помощь и спасателей. Но было уже слишком поздно», — рассказал один из свидетелей.

Не исключено, что причиной аварии действительно стало внезапное ухудшение здоровья водителя. На место происшествия прибыл эксперт по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис, который после осмотра автомобилей обратил внимание еще на одну возможную причину тяжелых последствий аварии.

По его мнению, водитель Volkswagen, скорее всего, ехал без пристегнутого ремня безопасности. Именно это, как считает эксперт, могло значительно снизить его шансы выжить после столкновения.

Водителю Volkswagen было 80 лет. Ирбитис также напомнил, что людям пожилого возраста особенно важно объективно оценивать свое самочувствие перед поездкой и не садиться за руль при малейших признаках недомогания.

Несмотря на сильный удар, водитель Toyota выжил. По словам очевидцев, после аварии он самостоятельно вышел из автомобиля, жаловался на боль в груди после срабатывания подушек безопасности, но находился в сознании и не мог объяснить, почему встречная машина внезапно оказалась на его полосе.

«Он сказал только одно: "Он резко выехал прямо на меня"», — вспоминает очевидец.

После аварии движение на дороге более получаса было полностью перекрыто. Когда спасатели убрали поврежденные автомобили и очистили проезжую часть, транспорт вновь пустили по одной полосе под контролем полиции.

Смертельная авария вновь напомнила, что даже современные системы безопасности не способны полностью защитить водителя, если не соблюдаются базовые правила — прежде всего использование ремня безопасности и контроль собственного состояния перед поездкой.

Обстоятельства трагедии продолжают выясняться, однако эксперты уже указывают на факторы, которые могли повлиять на ее исход.

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#безопасность #скорая помощь #volkswagen #дорожное движение
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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