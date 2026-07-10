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Серия ночных взломов: преступники атаковали магазины электроники в Латвии 0 262

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кража телефонов

ChatGPT

За несколько дней в Латвии произошло сразу несколько дерзких краж в магазинах электроники. После взломов торговых центров в Риге и Бауске полиция проверяет, могут ли все эпизоды быть делом одной преступной группы.

В Государственной полиции сообщили, что информация о краже из магазина на улице Пионеру поступила в ночь на четверг вскоре после полуночи, выяснило агентство LETA. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. Ведется расследование, устанавливаются все обстоятельства случившегося, а также возможные виновные.

В интересах следствия полиция пока не предоставляет более подробных комментариев.

Член правления и бенефициар компании SIA Evelatus Валтерс Германис сообщил агентству LETA, что на этой неделе были совершены два взлома магазинов Evelatus, расположенных в разных торговых центрах Латвии. Оба преступления произошли ночью: злоумышленники повредили имущество и похитили товар. Первый взлом был совершен в магазине торгового центра Akropole Alfa в Риге, второй — в торговом центре Rimi Bauska.

По словам Германиса, ущерб компании Evelatus, включая стоимость похищенного товара и расходы на ремонт, в магазине Akropole Alfa составил около 50 тысяч евро, а в магазине Rimi Bauska — около 10 тысяч евро. Оба магазина уже возобновили работу.

В отделе общественных отношений Государственной полиции также подтвердили, что в ночь на 5 июля в Риге на Бривибас гатве преступники, разбив витрину магазина, похитили несколько мобильных телефонов.

По данному факту также возбуждено уголовное дело. Следствие проверяет, связан ли этот эпизод с другими недавними кражами в торговых точках.

Полиция провела необходимые следственные действия на местах происшествий и изъяла вещественные доказательства.

В интересах расследования более подробная информация пока не разглашается.

Согласно данным Firmas.lv, оборот компании Evelatus в 2024 году составил 19 655 157 евро, а прибыль — 841 039 евро.

Как уже сообщалось, ранее на этой неделе полиция также возбудила уголовное дело по факту взлома магазина Euronics, расположенного в торговом центре Origo.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Следователи изучают собранные улики и выясняют, связаны ли между собой недавние взломы магазинов в Риге и Бауске, а также нападение на магазин Euronics в торговом центре Origo.

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#полиция #Латвия #магазины #преступность #безопасность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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