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Страшная авария возле школы в Залите: один человек погиб, трое тяжело ранены 0 1112

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: авария

На дороге Иецава - Елгава столкнулись два автомобиля. Один человек погиб, еще пятеро получили травмы, трое из них — тяжелые.

В пятницу днем в результате столкновения двух автомобилей на дороге Иецава — Елгава возле школы в Залите один человек погиб, еще несколько получили травмы, сообщили в Государственной полиции.

На месте происшествия работают оперативные службы, выясняются обстоятельства аварии.

Как сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи, три человека получили тяжелые травмы, двое — легкие, а один человек погиб. Все пятеро пострадавших доставлены в больницы.

Движение на месте дорожно-транспортного происшествия полностью восстановлено.

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#ДТП #школа #травмы
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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