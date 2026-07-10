На дороге Иецава - Елгава столкнулись два автомобиля. Один человек погиб, еще пятеро получили травмы, трое из них — тяжелые.

В пятницу днем в результате столкновения двух автомобилей на дороге Иецава — Елгава возле школы в Залите один человек погиб, еще несколько получили травмы, сообщили в Государственной полиции.

На месте происшествия работают оперативные службы, выясняются обстоятельства аварии.

Как сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи, три человека получили тяжелые травмы, двое — легкие, а один человек погиб. Все пятеро пострадавших доставлены в больницы.

Движение на месте дорожно-транспортного происшествия полностью восстановлено.