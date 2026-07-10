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У местных своя версия необычной смерти велосипедиста в реке Петерупе 0 219

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: мост через Петерупе
ФОТО: скриншот видео TV3

После гибели велосипедиста в районе Саулкрасты местные жители вновь подняли вопрос о состоянии моста через Петерупе и прилегающей дороги. По их словам, опасный участок давно требует реконструкции, однако спор о том, кто должен отвечать за его содержание, продолжается уже не первый год.

В среду под Саулкрасты велосипедист съехал с дороги и упал в реку Петерупе. Мужчина погиб. Обстоятельства трагедии еще выясняются, однако происшествие вновь привлекло внимание к участку дороги, который местные жители давно считают опасным. Об этом сообщает передача Degpunktā (ТВ3).

Первым тревогу поднял житель поселка Приедес. Проходя по мосту через Петерупе, он заметил на берегу лежащий велосипед и сразу сообщил о случившемся в местный магазин. После звонка по номеру 112 на место прибыли экстренные службы, которые обнаружили в реке тело мужчины.

По словам очевидцев, погибшему было около 60 лет, и летом его часто видели в этих местах.

В Государственной полиции подчеркивают, что говорить о причине смерти пока преждевременно — сначала должны завершиться необходимые экспертизы.

Тем не менее среди местных жителей уже обсуждают возможные причины произошедшего. Некоторые предполагают, что велосипедист мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.

«На сто процентов был пьян, потому что здесь люди так живут… Есть часть людей, которые ни с чем не считаются», — считает местный житель Алдис.

Однако сами жители говорят, что проблема не ограничивается возможной человеческой ошибкой. По их словам, место, где бульвар Рожу выходит к реке Петерупе, уже давно считается одним из самых опасных в округе. В прошлом году здесь также упала в воду велосипедистка.

Особую тревогу вызывает состояние инфраструктуры. Асфальт заметно разрушен, берег постепенно размывается течением, а сам мост, по словам местных жителей, находится в неудовлетворительном состоянии. Для тех, кто впервые едет по этому участку, опасность может оказаться неожиданной, особенно в темное время суток.

Именно поэтому жители считают, что трагедия должна стать поводом для реконструкции дороги и повышения безопасности движения.

Однако вопрос упирается в ответственность за этот участок.

В «Латвийских государственных дорогах» пояснили, что дорога уже утратила статус государственной и должна быть передана на баланс самоуправления. По этой причине государственные инвестиции в реконструкцию не планируются.

В самоуправлении Саулкрастского края с такой позицией не согласны. Там считают, что государство пытается передать муниципалитету инфраструктуру, доведенную до аварийного состояния.

«Государство пытается передать самоуправлению брюки, которые носили 30 лет и у которых уже даже ширинка не застегивается», — образно прокомментировали ситуацию в самоуправлении.

Пока государственные учреждения и муниципалитет спорят о том, кто должен отвечать за дорогу, опасный участок остается без реконструкции.

Трагедия под Саулкрасты вновь показала, что вопросы безопасности инфраструктуры могут годами оставаться нерешенными из-за споров о том, кто должен финансировать ремонт.

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#трагедия #инфраструктура
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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