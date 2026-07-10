Государственная полиция раскрыла инсценировку ограбления в Огре, которая, по версии следствия, была организована для сокрытия присвоения денег предприятия. В деле фигурируют три человека, а расследование продолжается.

Сотрудники Восточного Пририжского участка Рижского регионального управления Государственной полиции раскрыли инсценированное ограбление, которое, как считает следствие, было организовано для сокрытия присвоения 5810 евро, принадлежащих предприятию.

Инцидент произошел 7 июня на улице Ригас в Огре, недалеко от пляжа Вецупе. В полицию поступило сообщение о том, что неизвестный с применением силы напал на молодую женщину и похитил ее сумку.

По первоначальной информации, в сумке находились личные вещи, 47 евро наличными и 5810 евро, которые сотрудница предприятия должна была внести на банковский счет компании.

По факту предполагаемого разбоя было возбуждено уголовное дело по первой части статьи 176 Уголовного закона, а полиция сразу приступила к оперативно-розыскным мероприятиям.

В ходе расследования был задержан мужчина 1999 года рождения. Однако дальнейшая проверка показала, что нападения в действительности не было.

По версии следствия, сотрудница предприятия 1996 года рождения ранее присвоила деньги компании, а затем решила скрыть это, инсценировав ограбление.

Как установили следователи, женщина обратилась за помощью к своему знакомому — мужчине 1991 года рождения. Тот, в свою очередь, привлек еще одного мужчину, 1999 года рождения, который согласился участвовать в инсценировке за вознаграждение в размере 200 евро.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Следствие устанавливает роль каждого из участников и решает вопрос об их уголовно-правовой ответственности. Также будет принято решение о переквалификации уголовного дела с учетом новых обстоятельств.

В Государственной полиции напоминают, что ложные сообщения о преступлениях и инсценировка правонарушений отвлекают значительные ресурсы правоохранительных органов и могут повлечь серьезную уголовную ответственность.

При этом полиция подчеркивает, что в соответствии с законом ни один человек не считается виновным до тех пор, пока его вина не будет доказана в установленном порядке.

Расследование показало, что даже тщательно спланированная инсценировка может быть раскрыта в ходе проверки обстоятельств преступления.