Новый министр юстиции Эдвардс Смилтенс («Объединенный список») намерен внести поправки в Закон о порядке содержания в заключении.

Как явствует из аннотации к документу, рассмотренному правительством, Европейский суд по правам человека в приговорах по отношению к Латвии неоднократно отмечал: «Государственные учреждения не делают достаточно, чтобы устранить существующую в местах заключения неформальную иерархию заключенных». Это явление описывается как «системная проблема».

Изменить ситуацию непросто: «Структуры неформальной иерархии заключенных могут не желать терять влияния и организовывать различное противодействие — в том числе вербальное или физическое насилие против персонала мест заключения, нападения, массовое неподчинение, погромы, поджоги, захват заложников и т.д.».

Какая конкретно иерархия, существует в тюрьмах Латвии министр Смилтенс не говорит. Но вот как распределение ролей арестантов видит искусственный интеллект:

«Воры в законе». Это не просто заключенные, а представители криминальной элиты, обладающие высоким авторитетом в преступной среде. Сегодня их влияние во многих местах значительно ослабло по сравнению с 1990-ми годами.

«Блатные». Заключенные, придерживающиеся так называемых «воровских понятий». Они могут пользоваться определенным авторитетом среди других осужденных и участвовать в неформальном управлении жизнью сообщества.

«Мужики». Самая многочисленная категория. Это люди, которые не стремятся участвовать в криминальной иерархии и стараются просто отбыть срок без конфликтов. В большинстве случаев именно они составляют основную массу заключенных.

«Актив». Это заключенные, которые сотрудничают с администрацией учреждения: работают на хозяйственных должностях, помогают поддерживать порядок, участвуют в различных официальных программах. В некоторых криминальных субкультурах к ним относятся отрицательно, однако их положение зависит от конкретного учреждения.

Изолированные группы. В криминальном жаргоне существуют уничижительные названия для заключенных, которых по различным причинам исключают из неформального сообщества. Причины могут быть разными — от нарушения внутренних правил до совершения определенных преступлений. Их положение считается самым тяжелым.