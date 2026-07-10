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Водитель заявил, что авария произошла из-за красного сигнала, но свидетели рассказали другую версию 0 175

ЧП и криминал
Дата публикации: 10.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Авария
ФОТО: скриншот видео TV3

Утренняя авария на улице Кр. Валдемара в Риге в четверг на несколько часов осложнила движение транспорта. После столкновения Audi и Ford участники происшествия представили разные версии случившегося, поэтому полиция намерена изучить записи камер видеонаблюдения.

Дорожно-транспортное происшествие произошло в четверг утром на перекрестке улицы Кр. Валдемара. В результате столкновения Audi и Ford движение на одном из самых загруженных участков города оказалось затруднено.

Водитель Audi рассказала передаче Degpunktā (TV3), что уже почти завершила поездку, когда неожиданно увидела, как Ford начал выполнять поворот налево.

«Я только увидела, что он вдруг начал поворачивать. В тот момент у меня было только два варианта — тормозить или попытаться избежать столкновения», — рассказала женщина.

По ее словам, она осталась в своей полосе движения, однако избежать удара не удалось. Audi врезался в боковую часть Ford, после чего автомобиль перевернулся на бок.

40-летний водитель Ford самостоятельно выбрался из автомобиля с помощью очевидцев, после чего его передали медикам. По словам водительницы Audi, мужчина получил травму руки и, вероятно, ушибы.

Первоначально водитель Ford сообщил полиции, что один из автомобилей проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора.

Однако, как рассказал инспектор Государственной полиции Гатис Анисимов, после опроса свидетелей появилась другая картина произошедшего.

«Первоначально была получена информация, что один из автомобилей проехал на запрещающий красный сигнал светофора. Однако после более подробного опроса других свидетелей и водителей выяснилось, что обстоятельства происшествия были совершенно иными. В районе перекрестка установлены камеры видеонаблюдения, записи с которых будут запрошены, после чего будет дана оценка ситуации и установлено, кто виновен в этой аварии», — сообщил инспектор.

По предварительной информации, водитель Ford выполнял левый поворот в месте, где в это время суток такой маневр запрещен. Кроме того, полиция проверяет, соблюдал ли он требования безопасности при выполнении поворота.

Окончательные выводы о причинах аварии будут сделаны после изучения записей камер видеонаблюдения и завершения проверки.

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#полиция #ДТП #автомобили #травма
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
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