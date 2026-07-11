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Что нельзя отвечать, если вам звонят с незнакомого номера 0 548

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Телефонные мошенники

Разбираемся, что стоит за безобидной фразой, на которую мы обычно отвечаем без раздумий.

О ставшей вновь популярной в последнее время схеме мошенничества в Латвии и мире рассказала эксперт Мелани Макговерн.

Она объяснила, что подобный способ обмана появился еще несколько лет назад, но используется мошенниками до сих пор.

После ответа на звонок с незнакомого номера на другом конце могут послышаться фразы: «Вы меня слышите?» «Это вы?» «Вы здесь?» Каждая из них подразумевает положительный ответ, именно его мошенники и ждут. Так как злоумышленник добился слова «Да», он может сразу сбросить звонок или постараться продолжить разговор, прикрываясь высокопоставленным лицом.

Один из таких вопросов должен послужить тревожным звоночком. В худшем случае преступники могут записать сказанное «Да» жертвы, чтобы потом использовать в своих целях — например, для оплаты подписок и подписания прочих устных договоров.

«Никогда не знаешь, как твой голос, произнесший в ответ „да“, может быть использован — например, вставлен в любой звонок в банк или в компанию, выпускающую кредитные карты», — добавила эксперт.

Что делать, если звонят с незнакомого номера и задают эти вопросы

По сути, в первую очередь эксперты советуют сохранять спокойствие и взять ситуацию в свои руки ответным вопросом «Почему вы спрашиваете?», а также быть внимательными, даже если неизвестный на другом конце пытается убедить, что знает кого-то лично.

Чтобы не раскрыть личную информацию, особенно если звонящий подозревается в мошенничестве, можно поступить умнее и пропустить звонок, дав поработать автоответчику. При этом, если звонили, например, из клиники подтвердить запись, оттуда все равно потом отправят сообщение.

Если все-таки не отпускает мысль, что на линии могли оказаться мошенники, стоит на всякий случай проверить все счета на наличие каких-либо незнакомых списаний.

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#мошенничество #безопасность #личные данные
Автор - Андрей Хазов
Редактор: Андрей Хазов
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