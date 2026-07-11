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Горячие финские парни устроили массовую драку – задержаны десятки человек 0 310

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: драка

Фото очевидцев.

Финская полиция задержала 48 человек после уличной драки в Лахти – предположительно, футбольных фанатов; среди них преимущественно финны и несколько иностранцев, сообщает Yle.

Столкновения произошли днём 11 июля в центре южного города Лахти. Первые звонки в полицию о крупной уличной драке поступили после полудня по местному времени.

По словам свидетелей из местного бара, некоторые молодые люди сразу пришли на площадь в балаклавах. Конфликтующие группы начали бросаться дымовыми шашками и стульями с террас. В баре разбили окно, разбили стекло также на лоджии квартиры над площадью.

После вмешательства правоохранителей задержали 48 человек – преимущественно финнов. Среди них также по одному гражданину Польши, Италии, Австрии и Лихтенштейна.

Предварительно в полиции считают участников драки болельщиками финских футбольных клубов HJK и FC Lahti, которые вечером играют на местном стадионе.

Правоохранители заверили, что продолжат следить за ситуацией в городе и после матча.

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#футбол #драка #задержание
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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