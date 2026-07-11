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Квартира наполнилась дымом за считаные минуты: в Риге спасли человека 0 208

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дым

В пятницу вечером в рижском микрорайоне Иманта пожарным пришлось спасать человека из квартиры, наполненной дымом. Причиной происшествия стала оставленная без присмотра еда на плите, а дымовой извещатель в квартире, судя по всему, отсутствовал или не сработал.

В пятницу в 21:10 Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD) получила вызов на улицу Зентенес в рижском микрорайоне Иманта.

Как выяснилось, в квартире на третьем этаже пятиэтажного жилого дома на плите пригорела оставленная без присмотра еда, из-за чего помещение быстро заполнилось дымом.

Прибывшие на место пожарные спасли из задымленной квартиры одного человека.

В VUGD отметили, что во время происшествия спасатели не услышали сигнала дымового извещателя, что может свидетельствовать о его отсутствии или неисправности.

За минувшие сутки Государственная пожарно-спасательная служба получила 50 вызовов. Из них 12 были связаны с тушением пожаров, 26 — с проведением спасательных работ, а еще 12 вызовов оказались ложными.

Спасатели вновь напоминают: даже обычная оставленная на плите кастрюля может стать причиной опасной для жизни ситуации. Установленный и исправный дымовой извещатель способен вовремя предупредить об угрозе и спасти жизнь.

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#пожар #Рига #безопасность
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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