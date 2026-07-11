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Снайперы, спецназ и переговорщики: что происходит у супермаркета в Берлине 0 475

ЧП и криминал
Дата публикации: 11.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Полиция Берлина

Фото: Полиция Берлина.

В одном из супермаркетов Берлина мужчина удерживает женщину в заложниках. На месте работают многочисленные подразделения полиции, спецназ, пожарные и медики. Силовики поддерживают контакт с захватчиком, однако мотивы его действий пока остаются неизвестными.

В берлинском районе Мариенфельде продолжается операция полиции после захвата заложницы в супермаркете. По данным правоохранительных органов, мужчина удерживает женщину с вечера пятницы, а переговоры с ним продолжаются до сих пор.

По предварительной информации, около 22:00 злоумышленник взял женщину в заложницы прямо в магазине. Причины произошедшего и личность нападавшего пока не раскрываются. Также неизвестно, в каком состоянии находится заложница.

Как сообщает немецкая газета Bild со ссылкой на местных жителей, управляющий магазина заявил, что видел у мужчины оружие. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Полиция Берлина сообщила в социальной сети X, что сотрудники находятся в постоянном контакте с захватчиком и продолжают операцию.

Территория вокруг супермаркета полностью оцеплена. На месте находятся многочисленные полицейские, бойцы специального подразделения, пожарные расчеты и бригады скорой помощи, передает NOS.

Ряд немецких СМИ также сообщил, что снайперы заняли позиции на крышах соседних зданий. Однако полиция эту информацию пока не подтвердила.

Всех сотрудников магазина, находившихся внутри во время захвата заложницы, эвакуировали в безопасное место. Сейчас с ними работают следователи, опрашивая их в качестве свидетелей.

Супермаркет расположен в тихом жилом районе на юге Берлина, где находятся школы и детские сады. В связи с продолжающейся спецоперацией полиция призвала жителей не приближаться к месту происшествия и по возможности избегать этого района.

Переговоры с захватчиком продолжаются, а операция по освобождению заложницы пока не завершена. Правоохранительные органы обещают сообщить новые подробности после того, как ситуация будет урегулирована. На данный момент главным приоритетом остается безопасность женщины и всех участников операции.

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#полиция #криминал #безопасность #Берлин #переговоры
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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