Субботнее утро стало одним из самых трагичных на дорогах Латвии за последнее время. В результате лобового столкновения на Таллинском шоссе погибли четыре человека, а общее число жертв ДТП за последние сутки достигло шести.

Утром в субботу, около 5:47, в Салацгривской волости на Таллинском шоссе, недалеко от Олтужи, произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участием грузового фургона и автомобиля BMW.

Как сообщили агентству LETA в Государственной полиции, в результате столкновения погиб водитель грузового фургона и три человека, находившиеся в автомобиле BMW.

По факту аварии возбуждено уголовное дело. Следователи проверят, не находились ли водители транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения.

В Государственной пожарно-спасательной службе сообщили, что для извлечения погибших из искореженных автомобилей спасателям пришлось использовать гидравлический инструмент.

По информации Latvijas Valsts ceļi, на месте аварии движение организовано по одной полосе в направлении Айнажи.

Эта трагедия стала не единственной за последние сутки. В пятницу вечером в Иецавской волости столкнулись автомобили BMW и Renault. В результате аварии пострадали пять человек, один погиб.

Еще одно смертельное ДТП произошло в Звартавской волости Валкского края. По предварительным данным, водитель квадроцикла не справился с управлением, транспортное средство опрокинулось, и полученные травмы оказались смертельными.

Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 124 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 25 человек.

За нарушения правил дорожного движения полиция вынесла 534 административных постановления, в том числе 254 — за превышение скорости и шесть — за агрессивное вождение.

Кроме того, за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения начаты два административных процесса и пять уголовных производств. Еще одно уголовное дело возбуждено по факту управления автомобилем под возможным воздействием наркотических веществ.

Серия смертельных аварий вновь напомнила о необходимости соблюдать осторожность на дорогах. Обстоятельства всех трагических ДТП продолжают выяснять правоохранительные органы, а полиция призывает водителей не превышать скорость, не садиться за руль в состоянии опьянения и быть особенно внимательными в выходные дни, когда интенсивность движения возрастает.