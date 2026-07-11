На Багамских островах потерпел крушение небольшой пассажирский самолет. Все десять человек, находившиеся на борту, погибли. Трагедия произошла в день празднования независимости страны и стала причиной национального траура.

Небольшой самолет потерпел крушение на севере острова Андрос на Багамах. В результате авиакатастрофы погибли все десять человек, находившиеся на борту, передает NOS.

Воздушное судно вылетело из международного аэропорта имени Линдена Пиндлинга в Нассау — столице Багамских островов — и направлялось в аэропорт Сан-Андрос. По данным местных властей, около 13:00 по местному времени самолет потерпел крушение.

На борту находились девять пассажиров и пилот. Как сообщил представитель полиции, один из людей первоначально выжил после падения, однако позднее скончался от полученных травм.

Особую трагичность происшествию придает то, что катастрофа произошла 10 июля — в день, когда Багамы отмечают годовщину своей независимости. В этом году стране исполнилось 53 года.

«Этот день стал днем скорби», — заявил премьер-министр Багам Филип Дэвис на пресс-конференции.

После катастрофы власти приняли решение временно приостановить полеты всех самолетов авиакомпании Flamingo Air, которой принадлежал разбившийся самолет. Ограничение будет действовать до выяснения причин трагедии.

Примечательно, что это уже второй инцидент с самолетом этой авиакомпании за один день. Ранее воздушное судно, следовавшее на остров Майягуана, было вынуждено вернуться в Нассау после того, как пилот обнаружил техническую неисправность. После эвакуации пассажиров самолет загорелся.

Расследованием причин авиакатастрофы займутся авиационные власти Багам. Пока специалисты выясняют обстоятельства трагедии, полеты самолетов Flamingo Air остаются приостановленными в качестве меры предосторожности.