Во время уличного фестиваля в канадском Торонто произошла стрельба. В результате погибли два человека, еще несколько получили ранения. По предварительным данным полиции, огонь открыли двое мужчин, которые стреляли друг в друга.

Инцидент произошел около 20:00 по местному времени во время ежегодного фестиваля Salsa on St. Clair, который в момент происшествия посещали около 13 тысяч человек, передает NOS.

Заместитель начальника полиции Торонто Фрэнк Барредо сообщил, что, по предварительной версии, произошла перестрелка между двумя людьми, которые были нацелены друг на друга.

«Похоже, это была перестрелка между двумя людьми, которые являлись целью друг для друга», — заявил Барредо на пресс-конференции.

На месте происшествия обнаружены два огнестрельных оружия. Подозреваемые пока не задержаны. Следствие полагает, что после стрельбы они скрылись, воспользовавшись паникой в толпе.

Личности двух погибших пока не раскрываются.

Паника среди тысяч посетителей

После первых выстрелов на фестивале началась паника. Очевидцы рассказали, что люди бросились бежать, пытаясь укрыться в ближайших зданиях и ресторанах.

Журналист канадской телекомпании CBC, находившийся возле главной сцены, сообщил, что услышал несколько выстрелов подряд. Другой сотрудник телеканала рассказал, что посетители падали, сталкивались друг с другом и переворачивали мебель на уличных террасах, спасаясь бегством.

На опубликованных кадрах видно, как к месту происшествия прибывают многочисленные полицейские, машины скорой помощи и вооруженные сотрудники спецподразделений.

Реакция властей

Мэр Торонто Оливия Чоу назвала произошедшее «безрассудным и отвратительным актом насилия» на массовом мероприятии. Она выразила соболезнования семьям погибших и пострадавшим, подчеркнув, что полиция получит все необходимые ресурсы для поиска преступников.

Премьер-министр Канады Марк Карни также отреагировал на трагедию.

«Я потрясен этим насилием. Мои мысли — с семьями погибших и всеми, кого затронула эта ужасная трагедия», — заявил глава правительства.

Фестиваль с многолетней историей

Фестиваль Salsa on St. Clair проводится в Торонто уже 22 года и посвящен культуре стран Латинской Америки. Он считается одним из крупнейших летних праздников города и традиционно имеет репутацию безопасного семейного мероприятия.

Несмотря на то что в Канаде действуют более строгие законы об оружии, чем в США, случаи применения огнестрельного оружия все же происходят. После трагедии в провинции Новая Шотландия в 2020 году, где были убиты 22 человека, власти страны ужесточили законодательство и запретили ряд видов штурмового оружия.