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Между Иманта и Бабите поезд сбил человека 0 124

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.07.2026
LETA
Изображение к статье: Рельсы
ФОТО: Unsplash.com

В Риге из-за трагического несчастного случая нарушено движение поездов, выяснило агентство ЛЕТА.

Очевидцы в социальных сетях сообщают, что между станциями Иманта и Бабите поезд сбил человека.

По предварительной информации, имеющейся в распоряжении полиции, около 11:45 в Риге, на улице Пуреню, поезд наехал на пешехода, который от полученных травм скончался. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Из-за этого инцидента отменен поезд Рига-Дубулты в 12:15.

Поезд Дубулты-Рига стоит на участке Бабите-Иманта. Ожидаемая задержка составляет около 50 минут.

На остановке Бабите также стоит поезд Слока-Рига. Его ожидаемая задержка составляет около 40 минут.

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#происшествие #Латвия #транспорт #трагедия #безопасность #следствие
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
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