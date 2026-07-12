Очевидцы в социальных сетях сообщают, что между станциями Иманта и Бабите поезд сбил человека.

По предварительной информации, имеющейся в распоряжении полиции, около 11:45 в Риге, на улице Пуреню, поезд наехал на пешехода, который от полученных травм скончался. Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Из-за этого инцидента отменен поезд Рига-Дубулты в 12:15.

Поезд Дубулты-Рига стоит на участке Бабите-Иманта. Ожидаемая задержка составляет около 50 минут.

На остановке Бабите также стоит поезд Слока-Рига. Его ожидаемая задержка составляет около 40 минут.