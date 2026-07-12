Нападение произошло на прошлой неделе, а в воскресенье сам нападавший опубликовал видеозапись инцидента. На ней видно, как мужчина подошел к трем евреям в традиционной одежде, стоявшим в общественном месте, плюнул в них и в социальных сетях призвал других поступать так же.

Мужчина 1972 года рождения был задержан, по факту нападения начато досудебное расследование. Позже его отпустили, после чего он объявил сбор средств на оплату юридических расходов.

Председатель Литовской еврейской общины Фаина Куклянски сообщила LRT, что община сама связалась с пострадавшими и предоставит им адвоката. Выяснилось, что это раввины из Израиля, которые приехали в Вильнюс после посещения важных для евреев мест в Беларуси, а также могилу Виленского гаона.

«Это не массовое явление. Такое случается, но редко», — утверждает Ф. Куклянски, добавив, что на подобные нападения влияет конфликт между Израилем и Палестиной.

Ф. Куклянски также сообщила, что нападение вызвало обеспокоенность у иностранных посольств в Литве — дипломаты обращаются в общину с вопросами о случившемся.

«Об этом инциденте станет известно далеко за пределами страны», — считает она.