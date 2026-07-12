В Дубае при загадочных обстоятельствах погибла 27-летняя бразильская модель и блогер Кауана Бильяр. Девушка сорвалась с 27-го этажа высотного здания, а обстоятельства ее смерти сейчас выясняют следователи.

В Дубае расследуют гибель 27-летней бразильской модели и инфлюенсера Кауаны Бильяр. Девушка погибла после падения с 27-го этажа небоскреба. Причины произошедшего пока не установлены.

О смерти дочери сообщила ее мать Дарла Бильяр, опубликовав в социальных сетях эмоциональное прощальное обращение, передает New York Post.

«Нет слов, способных выразить, какую пустоту ты оставила после себя. Сегодня тебя больше нет рядом, как я мечтала, но ты навсегда останешься в моем сердце», — написала она.

По данным бразильских СМИ, в момент трагедии рядом с Кауаной находилась ее невеста Барбара Абрантес. Именно она сообщила семье девушки о случившемся.

По информации следствия, пока рассматриваются все возможные версии произошедшего. Правоохранительные органы не исключают несчастный случай, самоубийство или преступление. Официальные выводы будут сделаны после завершения расследования.

Мать погибшей уже прилетела в Дубай, чтобы взаимодействовать со следователями и организовать возвращение тела дочери в Бразилию.

Незадолго до трагедии Кауана Бильяр объявила о помолвке со своей партнершей. Об этом свидетельствуют публикации в ее социальных сетях.

Блогер была популярна в интернете: только в Instagram у нее насчитывалось более 21 тысячи подписчиков. Она регулярно публиковала фотографии из путешествий, рассказывала о поездках и делилась снимками в дизайнерской одежде.

После появления новости о гибели девушки ее мать попросила пользователей проявить уважение к памяти дочери. По ее словам, под публикациями о трагедии стали появляться оскорбительные комментарии.

«С разбитой душой я вынуждена обратиться ко всем. Моя дочь заслуживает уважения», — написала Дарла Бильяр.

Обстоятельства гибели Кауаны Бильяр остаются неясными. Следствие продолжает устанавливать, что именно произошло в день трагедии, а семья погибшей ожидает результатов расследования.