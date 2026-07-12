Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Помолвка сменилась трагедией: бразильская модель погибла, упав с 27-го этажа небоскреба в Дубае 0 33

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Бразильская модель и блогер Кауана Бильяр

В Дубае при загадочных обстоятельствах погибла 27-летняя бразильская модель и блогер Кауана Бильяр. Девушка сорвалась с 27-го этажа высотного здания, а обстоятельства ее смерти сейчас выясняют следователи.

В Дубае расследуют гибель 27-летней бразильской модели и инфлюенсера Кауаны Бильяр. Девушка погибла после падения с 27-го этажа небоскреба. Причины произошедшего пока не установлены.

О смерти дочери сообщила ее мать Дарла Бильяр, опубликовав в социальных сетях эмоциональное прощальное обращение, передает New York Post.

kuanap_3.jpg kuana_1.jpg

«Нет слов, способных выразить, какую пустоту ты оставила после себя. Сегодня тебя больше нет рядом, как я мечтала, но ты навсегда останешься в моем сердце», — написала она.

По данным бразильских СМИ, в момент трагедии рядом с Кауаной находилась ее невеста Барбара Абрантес. Именно она сообщила семье девушки о случившемся.

По информации следствия, пока рассматриваются все возможные версии произошедшего. Правоохранительные органы не исключают несчастный случай, самоубийство или преступление. Официальные выводы будут сделаны после завершения расследования.

Мать погибшей уже прилетела в Дубай, чтобы взаимодействовать со следователями и организовать возвращение тела дочери в Бразилию.

Незадолго до трагедии Кауана Бильяр объявила о помолвке со своей партнершей. Об этом свидетельствуют публикации в ее социальных сетях.

Блогер была популярна в интернете: только в Instagram у нее насчитывалось более 21 тысячи подписчиков. Она регулярно публиковала фотографии из путешествий, рассказывала о поездках и делилась снимками в дизайнерской одежде.

После появления новости о гибели девушки ее мать попросила пользователей проявить уважение к памяти дочери. По ее словам, под публикациями о трагедии стали появляться оскорбительные комментарии.

«С разбитой душой я вынуждена обратиться ко всем. Моя дочь заслуживает уважения», — написала Дарла Бильяр.

Обстоятельства гибели Кауаны Бильяр остаются неясными. Следствие продолжает устанавливать, что именно произошло в день трагедии, а семья погибшей ожидает результатов расследования.

×
Читайте нас также:
#путешествия #трагедия #соцсети #блогер
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дым
Изображение к статье: ДТП Иконка видео
Изображение к статье: Крушение самолета
Изображение к статье: Полиция Берлина

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: военные США и Ирана
В мире
Изображение к статье: сенатор
Политика
Изображение к статье: Ласточка
В мире животных
Изображение к статье: Таблетки и банкноты
Наша Латвия
Изображение к статье: Женщина пьет воду
Люблю!
Изображение к статье: Концерт кубинско-американского рэпера Pitbull
Lifenews
Изображение к статье: военные США и Ирана
В мире
Изображение к статье: сенатор
Политика
Изображение к статье: Ласточка
В мире животных

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео