Новый министр юстиции Эдвардс Смилтенс («Объединенный список») намерен внести поправки в Закон о порядке содержания в заключении.

В новом нормативном акте расписано, что в нынешних тюрьмах Латвии арестанта не будут отпускать на похороны родственников и близких.

Однако пенитенциарной системе ЛР не чужд гуманизм. В связи с этим арестанту дадут попрощаться с усопшим родственниками. Для этого тело покойного разрешат доставлять на территорию тюрьмы…

Как сообщал bb.lv, подчиненные министра Смилтенса планируют сломать в местах лишения свободы «неформальную иерархию» и прижать воровскую касту.

Изменить ситуацию непросто: «Структуры неформальной иерархии заключенных могут не желать терять влияния и организовывать различное противодействие — в том числе физическое насилие против персонала мест заключения, нападения, массовое неподчинение, погромы, поджоги, захват заложников и т.д.».