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«Убили русские», «погиб в Киеве» – смерть сенатора Грэма обрастает конспирологическими теориями 0 275

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лет десять назад Линдси Грэм гулял на Домской площади в Риге.

Лет десять назад Линдси Грэм гулял на Домской площади в Риге.

ФОТО: LETA

Американская блогер правого толка Лора Лумер заявила, что внезапно скончавшегося сегодня сенатора Линдси Грэма могли убить россияне.

"Александр Дугин, один из советников Путина, недавно призвал к убийству сенатора Линдси Грэма. Он сказал, что мир станет лучше без Грэма. Вчера Линдси Грэм был в Украине на встрече с Зеленским и призвал к ужесточению санкций против России, а также пообещал усиление поддержки Украины со стороны США. Днем позже Линдси Грэм умер. Необходимо провести расследование!" - написала Лумер в соцсети X.

А в российских пабликах, тем временем, ширится версия, что Грэм погиб во время ракетного удара по Киеву. Это версия появилась на основании того, что сенатор в пятницу посещал в Киеве военный завод по производству дронов SkyFall и взял в руки украинский дрон-перехватчик P1SUN, сделав с ним фото, о чем писали украинские СМИ. Хотя, никакой информации о том, что по заводу в пятницу был прилет.

Внезапная смерть американского политика вызвала бурную волну ликования в Тегеране. Иранские государственные медиа и официальные лица не скрывают удовлетворения, празднуя кончину одного из самых жестких критиков исламской республики в Вашингтоне.

На иранском государственном телевидении ведущий сообщил о кончине Грэма с широкой улыбкой и видимым удовлетворением. Другой ведущий прямо в эфире заявил: «Эта новость настолько сладка, что я перечитываю ее дважды». Близкое к режиму иранское новостное агентство Tasnim опубликовало материал с издевательским заголовком: «Грэм умирает, унося идею уничтожения Ирана с собой в могилу».

В Риге уже отреагировали на смерть Грэма. В частности, соболезнования выразил президент Эдгар Ринкевич.

Президент США Трамп заявил, что общался с Грэмом буквально за полчаса до его смерти и голос у того был бодрым. Трамп также сказал об умершем сенаторе Линдси Грэме: «Я хотел, чтобы война с Украиной закончилась очень быстро. Мне кажется, он, честно говоря, больше хотел, чтобы она продолжалась».

Как сообщал bb.lv, сегодня офис Грэма сообщил, что сенатор скончался "в результате непродолжительной и внезапной болезни".

Телеканал NBC News со ссылкой на данные полицейского радиообмена заявлял, что причиной смерти Грэма стал сердечный приступ, который произошел в доме политика в Вашингтоне.

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#Иран #Украина #смерть #Россия #политика
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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