"Александр Дугин, один из советников Путина, недавно призвал к убийству сенатора Линдси Грэма. Он сказал, что мир станет лучше без Грэма. Вчера Линдси Грэм был в Украине на встрече с Зеленским и призвал к ужесточению санкций против России, а также пообещал усиление поддержки Украины со стороны США. Днем позже Линдси Грэм умер. Необходимо провести расследование!" - написала Лумер в соцсети X.

А в российских пабликах, тем временем, ширится версия, что Грэм погиб во время ракетного удара по Киеву. Это версия появилась на основании того, что сенатор в пятницу посещал в Киеве военный завод по производству дронов SkyFall и взял в руки украинский дрон-перехватчик P1SUN, сделав с ним фото, о чем писали украинские СМИ. Хотя, никакой информации о том, что по заводу в пятницу был прилет.

Внезапная смерть американского политика вызвала бурную волну ликования в Тегеране. Иранские государственные медиа и официальные лица не скрывают удовлетворения, празднуя кончину одного из самых жестких критиков исламской республики в Вашингтоне.

На иранском государственном телевидении ведущий сообщил о кончине Грэма с широкой улыбкой и видимым удовлетворением. Другой ведущий прямо в эфире заявил: «Эта новость настолько сладка, что я перечитываю ее дважды». Близкое к режиму иранское новостное агентство Tasnim опубликовало материал с издевательским заголовком: «Грэм умирает, унося идею уничтожения Ирана с собой в могилу».

В Риге уже отреагировали на смерть Грэма. В частности, соболезнования выразил президент Эдгар Ринкевич.

Deeply saddened by the passing of Senator Lindsey Graham. He was great friend of Latvia and supporter of NATO, and transatlantic cooperation. My condolences to his family, friends and colleagues. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 12, 2026

Президент США Трамп заявил, что общался с Грэмом буквально за полчаса до его смерти и голос у того был бодрым. Трамп также сказал об умершем сенаторе Линдси Грэме: «Я хотел, чтобы война с Украиной закончилась очень быстро. Мне кажется, он, честно говоря, больше хотел, чтобы она продолжалась».

Как сообщал bb.lv, сегодня офис Грэма сообщил, что сенатор скончался "в результате непродолжительной и внезапной болезни".

Телеканал NBC News со ссылкой на данные полицейского радиообмена заявлял, что причиной смерти Грэма стал сердечный приступ, который произошел в доме политика в Вашингтоне.