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Хотел сделать снимок — оказался в реанимации: разъяренный бизон атаковал туриста 0 226

ЧП и криминал
Дата публикации: 12.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Нападение бизона на человека

Фото: Майк Маклеод.

В американском национальном парке Йеллоустоун бизон напал на туриста и нанес ему тяжелые травмы. По словам очевидцев, животное ударило мужчину рогом и подбросило его в воздух примерно на 2,5 метра.

Инцидент произошел вечером в пятницу на территории кемпинга в штате Вайоминг, передает NOS. Происшествие снял на видео фотограф Майк Маклеод, который рассказал местному изданию Cowboy State Daily, что еще до нападения бизон вел себя крайне беспокойно и несколько раз бросался в сторону людей.

По его словам, группа детей, фотографировавших животное с безопасного расстояния, успела вовремя уйти. Позже по дороге проходил пожилой мужчина вместе с внуком. Судя по видеозаписи, они также соблюдали рекомендуемую дистанцию и лишь ненадолго остановились, чтобы сделать снимок.

Ситуация резко изменилась, когда рядом появился белый пикап.

«Бизон бросился к машине. Водитель сразу уехал, а затем животное направилось туда, где за деревьями находились мужчина с внуком», — рассказал Маклеод.

Внуку удалось убежать, однако пожилого мужчину бизон догнал. Животное ударило его левым рогом в область бедра и подбросило в воздух.

«Он сделал настоящее сальто и приземлился на бок», — вспоминает очевидец.

После падения бизон продолжал находиться рядом с пострадавшим. Опасаясь повторного нападения, Маклеод прекратил съемку, бросился к животному и попытался его отпугнуть. К нему присоединились другие посетители парка, после чего бизон убежал.

Прибывшие сотрудники парка оказали мужчине первую помощь. По словам его внука, пострадавший получил серьезные травмы и находится в критическом состоянии.

В Службе национальных парков США напоминают, что к бизонам нельзя приближаться ближе чем на 20 метров. Если животное само сокращает дистанцию, посетителям следует немедленно отойти. Агрессивное поведение могут выдавать опущенная голова, пристальный взгляд, рытье земли копытами, громкое мычание и поднятый хвост.

По словам очевидцев, никто из туристов не нарушал правила безопасности. Специалисты предполагают, что нападение могло быть связано с брачным периодом бизонов, который длится с июня по сентябрь. В это время самцы становятся особенно агрессивными, защищая территорию и соперничая за самок.

Это уже второй случай нападения бизона на человека в Йеллоустоуне за последние недели. Администрация парка вновь призывает посетителей не приближаться к диким животным даже в том случае, если они кажутся спокойными: их поведение может измениться за считанные секунды.

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#туризм #животные #безопасность #природа
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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