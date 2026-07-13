Новый министр юстиции Эдвардс Смилтенс («Объединенный список») намерен внести поправки в Закон о порядке содержания в заключении. Среди причин – изолированные от общества заключенные на практике оказываются совсем не изолированными

Масштабы доступности неразрешенных средств коммуникации в латвийских пенитенциарных учреждениях впечатляют: в 2025 году у осужденных в тюремных камерах было обнаружено 737 мобильных телефонов, на прочей территории мест заключения (производственных цехах, учебных помещениях, прогулочных площадках) – 157, в передачах и при свиданиях – 42, у должностных лиц и прочих сотрудников – 1.

Изъято 1002 сим-карты, 188 носителей данных (флешек, внешних дисков), и 402 интернет-рутера.

В качестве санкции, Министерство юстиции считает адекватным лишение свиданий на 3 месяца.

С другой стороны, «заключенные вправе хранить и использовать личную бытовую технику», которая, перед выдачей им, должна пройти проверку на потенциальное наличие вышеперечисленных предметов, а также веществ. Но начальник следственной тюрьмы может не разрешить использовать личную технику, если она имеет чрезмерную мощность, угрожающую электробезопасности.

Современные средства коммуникации несут не только плюсы – хотя 15-минутные свидания по видеосвязи в присутствии представителя тюремной администрации вроде бы снимают ряд проблем, типа проверок безопасности для визитера и обеспечения мест встреч; «общаясь путем видеосвязи, были случаи, что на стороне собеседника арестованного к компьютеру подходили другие персоны, которые могли быть также соучастниками преступного деяния или даже персоны, которым возбудитель процесса определил ограничения общения».

«Также возможны случаи, когда во время видеосвязи арестованный относился эмоционально насильственно против персоны, с которой разговаривал, в т.ч. ребенка...».

Как сообщал bb.lv, латвийским арестантам дадут попрощаться с усопшим родственниками. Для этого тело покойного разрешат доставлять на территорию тюрьмы…