Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Корабли, самолет и вертолет ищут пропавшего в Рижском заливе ныряльщика 0 413

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: корабль

Военно-морские силы Латвии ведут поисково-спасательную операцию по поиску дайвера, пропавшего неподалеку от Рои. Стало известно, что он вместе с товарищами совершал погружение к затонувшему судну.

В воскресенье Морской поисково-спасательный координационный центр Береговой охраны получил сообщение о пропаже дайвера примерно в десяти морских милях к северо-востоку от Рои.

Как сообщили сегодня Военно-морские силы, согласно имеющейся информации, группа из четырех дайверов совершала погружение к месту кораблекрушению. После завершения погружения трое участников благополучно поднялись на поверхность, однако один дайвер так и не был найден.

Сразу после получения сообщения была начата поисково-спасательная операция. В ней задействованы патрульный корабль Военно-морских сил P-07, поисково-спасательный катер, корабль Государственной пограничной охраны RK-29, самолет Военно-воздушных сил Национальных вооруженных сил, поисково-спасательный вертолет Эстонии, а также дополнительные силы Военно-морских сил и Государственной пограничной охраны.

На следующем этапе поисков планируется использовать подводные беспилотные аппараты для обследования затонувшего судна и прилегающей акватории. Отмечается, что в районе погружения находятся рыболовные сети и другие подводные препятствия, затрудняющие поисковые работы.

На начальном этапе операции помощь также оказали яхта и несколько других судов, находившихся поблизости. Поисково-спасательная операция продолжается.

×
Читайте нас также:
#поиск #вертолет
Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
0
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Тюрьма Эксклюзив!
Изображение к статье: Балтийское море
Изображение к статье: Лет десять назад Линдси Грэм гулял на Домской площади в Риге.
Изображение к статье: Вильнюс

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: волк
ЧП и криминал
Изображение к статье: Облачная погода в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: велодорожка
Наша Латвия
Изображение к статье: Безопасность Латгалии попытался доказать президент ЛР Э. Ринкевич, лично проехавший по региону на велосипеде.
Бизнес
Изображение к статье: Евгений Дикий
В мире
Изображение к статье: Джордж Клуни получит награду за вклад в кинематограф
Культура &
Изображение к статье: волк
ЧП и криминал
Изображение к статье: Облачная погода в Риге
Наша Латвия
Изображение к статье: велодорожка
Наша Латвия

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео