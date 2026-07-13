Военно-морские силы Латвии ведут поисково-спасательную операцию по поиску дайвера, пропавшего неподалеку от Рои. Стало известно, что он вместе с товарищами совершал погружение к затонувшему судну.

В воскресенье Морской поисково-спасательный координационный центр Береговой охраны получил сообщение о пропаже дайвера примерно в десяти морских милях к северо-востоку от Рои.

Как сообщили сегодня Военно-морские силы, согласно имеющейся информации, группа из четырех дайверов совершала погружение к месту кораблекрушению. После завершения погружения трое участников благополучно поднялись на поверхность, однако один дайвер так и не был найден.

Сразу после получения сообщения была начата поисково-спасательная операция. В ней задействованы патрульный корабль Военно-морских сил P-07, поисково-спасательный катер, корабль Государственной пограничной охраны RK-29, самолет Военно-воздушных сил Национальных вооруженных сил, поисково-спасательный вертолет Эстонии, а также дополнительные силы Военно-морских сил и Государственной пограничной охраны.

На следующем этапе поисков планируется использовать подводные беспилотные аппараты для обследования затонувшего судна и прилегающей акватории. Отмечается, что в районе погружения находятся рыболовные сети и другие подводные препятствия, затрудняющие поисковые работы.

На начальном этапе операции помощь также оказали яхта и несколько других судов, находившихся поблизости. Поисково-спасательная операция продолжается.