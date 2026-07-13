Крупный пожар в одном из популярных кафе Бангкока унес жизни 27 человек, еще более 60 получили ранения. Многие посетители пытались спастись в туалетах, однако выбраться из охваченного огнем здания им не удалось.

В столице Таиланда произошла одна из самых трагических пожаров последних лет. В ночь на понедельник в кафе, расположенном в районе Латпхрао на севере Бангкока, вспыхнул сильный пожар. По последним данным, погибли 27 человек, еще 63 получили ранения, передает NOS.

Фото: Fire & Rescue Thailand

Возгорание началось незадолго до полуночи по местному времени. Когда первые пожарные расчеты прибыли на место, внутри здания все еще находилось множество людей. К этому моменту огонь уже охватил практически все помещение. Локализовать пожар удалось примерно через 35 минут.

Фото: Fire & Rescue Thailand

По информации тайских СМИ, многие погибшие были обнаружены в туалетах, где, предположительно, пытались укрыться от дыма и пламени.

На кадрах с места происшествия видно, как из здания вырываются огромные языки пламени, а в небо поднимаются густые клубы черного дыма. На улице спасатели проводили сердечно-легочную реанимацию пострадавшим, а полностью выгоревший интерьер кафе — столы, стулья и другое имущество — свидетельствовал о разрушительной силе огня.

Власти сообщили, что среди погибших — 18 женщин и 9 мужчин. Эти данные позднее подтвердил исполняющий обязанности премьер-министра Таиланда Анутин Чарнвиракул. Все пострадавшие были доставлены в больницы, где им оказывается медицинская помощь.

Очевидцем трагедии стал турист из Нидерландов Жереми Бессон. По его словам, он подошел к кафе вскоре после начала пожара.

«Когда я пришел, экстренные службы только прибыли на место, но сразу стало понятно, что произошла страшная трагедия. Я находился примерно в 15 метрах от здания и видел, как спасатели выносили людей. Среди них были тяжело обожженные пострадавшие и погибшие, которых накрывали белыми простынями. Это было ужасающее зрелище», — рассказал он.

Спустя примерно полчаса после начала спасательной операции территорию вокруг здания закрыли защитными экранами. По словам очевидца, к месту происшествия продолжали прибывать многочисленные машины скорой помощи, пожарные и полицейские, а вокруг стояли шокированные свидетели.

Бессон отметил, что всего за полчаса до трагедии проходил мимо этого кафе.

«Я еще подумал, что здесь очень уютно. Внутри было много людей. А спустя полчаса на этом месте уже бушевал пожар», — вспоминает он.

Таиланд уже не впервые сталкивается с подобными трагедиями. В 2022 году при пожаре в музыкальном кафе погибли 14 человек. Еще более масштабная катастрофа произошла в 2009 году в ночном клубе Santika в Бангкоке, где жертвами пожара стали 66 человек.

Причины нынешнего возгорания устанавливаются. Следователи выясняют, что стало источником огня и соблюдались ли в заведении требования пожарной безопасности. Власти не исключают, что по итогам расследования будут приняты дополнительные меры по усилению контроля за безопасностью развлекательных заведений.