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Лондон депортирует в Латвию экс-мэра английского города, осужденного за изнасилование 0 990

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лондон
ФОТО: Unsplash

Бывший мэр английского города Уисбич, уроженец Латвии Айгарс Балсевичс, осужденный за изнасилование, после отбытия наказания будет депортирован в Латвию. Такое решение принял суд в Лондоне.

В 2023 году Балсевичса признали виновным в двух эпизодах изнасилования женщины, совершенных в ее доме в 2021 году. Сам он своей вины не признал.

Суд приговорил его к шести с половиной годам лишения свободы и постановил пожизненно включить его в реестр лиц, совершивших сексуальные преступления. Также было решено, что он должен оставаться в заключении как минимум до 2027 года.

Согласно материалам суда, Балсевичс приехал в Великобританию в 2003 или 2004 году. В 2015 году он был избран депутатом муниципалитета Уисбича, где владел несколькими пабами и компанией в сфере развлечений.

При этом еще в 2012 году в Латвии он был осужден за кражу. Тогда ему назначили условное наказание, и он регулярно приезжал в Латвию для встреч с сотрудниками службы пробации и выполнения условий приговора.

В 2019 году Балсевичс стал заместителем мэра муниципалитета, контролируемого Консервативной партией, а год спустя был избран мэром, став первым выходцем из Восточной Европы, возглавившим английский город.

У Балсевичса двое детей. В иммиграционном суде Лондона было заявлено, что он применял насилие в отношении матери своих детей. Пара рассталась, когда дети были еще совсем маленькими.

Балсевичс не хочет ехать в Латвию – он утверждал, что депортация негативно скажется на его нынешней подруге, с которой он состоит в отношениях уже два года и которая навещала его в тюрьме. Суд отклонил все его доводы и постановил депортировать его в Латвию.

Судья Сьюзан Кебеде отметила, что обстоятельства, говорящие в пользу Балсевичса, — его отношения с детьми и их интересы, длительное проживание в Великобритании, связь со страной, прежняя хорошая репутация в обществе, вклад в местное сообщество, а также выраженное раскаяние и попытки изменить свое поведение, — не могут перевесить характер и тяжесть совершенного им преступления.

«Поэтому я считаю, что его депортация в Латвию (...) не будет несоразмерной мерой», — заявила судья.

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Автор - Пётр Телеграфов
Редактор: Пётр Телеграфов
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