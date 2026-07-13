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Неизвестные украли детенышей редких обезьян: без матери они могут погибнуть 0 152

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Тамарин

Неизвестные проникли ночью в зоопарк Ла-Пальмир во Франции и украли двух детенышей императорского тамарина, которым еще нет месяца. Малыши полностью зависят от матери, поэтому специалисты опасаются, что без ее заботы они могут не выжить.

В ночь на воскресенье из зоопарка Ла-Пальмир, расположенного недалеко от города Руайан на западе Франции, были похищены два детеныша императорского тамарина. Пропажу обнаружили сотрудники зоопарка утром и сразу обратились в полицию. Расследование ведет следственная бригада города Рошфор, передает entrevue.fr.

Детеныши появились на свет 21 июня и весят всего несколько десятков граммов. Им еще нет месяца, они питаются материнским молоком и постоянно находятся рядом с матерью. По словам специалистов, без ее заботы шансы малышей на выживание крайне невелики.

По предварительным данным, злоумышленники проникли на территорию зоопарка, перерезав ограждение, после чего взломали замок вольера с тамаринами и похитили животных. Подозреваемых пока нет.

Поиск преступников осложняется тем, что на территории зоопарка отсутствует система видеонаблюдения.

Императорский тамарин — небольшой примат, обитающий в тропических лесах Амазонии. Его легко узнать по длинным белым усам, напоминающим усы императора. Взрослые особи достигают около 25 сантиметров в длину и весят менее 500 граммов.

Хотя этот вид не относится к числу исчезающих, он регулярно становится объектом незаконной торговли экзотическими животными. Подобные кражи уже происходили в зоопарках Франции, Великобритании и США.

Сейчас полиция и сотрудники зоопарка надеются как можно скорее найти детенышей. Из-за их возраста и полной зависимости от матери каждая потерянная минута снижает шансы животных на спасение.

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#полиция #Франция #зоопарк #безопасность #кража
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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