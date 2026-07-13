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Проснулся в смертельной ловушке: мужчину увезли вместе с мусором 0 42

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.07.2026
BB.LV
Изображение к статье: Человек в мусоровозе

Фото: Региональный телеканал Rijnmond.

В центре Роттердама мужчина оказался в мусоровозе после того, как, предположительно, уснул в мусорном контейнере. Чтобы освободить пострадавшего, спасателям понадобилось более двух часов.

Необычный и опасный инцидент произошел в центре Роттердама. Во время опорожнения мусорных контейнеров мужчина оказался внутри мусоровоза. По предварительной информации, он мог спать в одном из контейнеров и вместе с отходами попал в кузов машины, передает NOS.

Как сообщает региональный телеканал Rijnmond, происшествие случилось около 10 часов утра. Лишь спустя более двух часов спасателям удалось освободить мужчину. В критическом состоянии его доставили в больницу.

По данным службы безопасности региона, ногу пострадавшего зажало прессующим механизмом, который уплотняет мусор внутри автомобиля. Для проведения сложной спасательной операции были привлечены многочисленные экстренные службы. Спасатели долго не могли привести механизм в движение, чтобы безопасно извлечь мужчину. Прямо на месте ему поставили капельницу.

Очевидцы рассказали, что пострадавший, вероятно, был бездомным. По их словам, он вместе с двумя другими людьми уже несколько месяцев жил возле контейнерной площадки. Утром строители заметили, что двое спят рядом, а третьего нигде нет. Позже выяснилось, что он находился внутри мусорного контейнера.

Обстоятельства происшествия выясняются. Состояние мужчины остается тяжелым, а спасатели напоминают, что подобные случаи представляют смертельную опасность и могут закончиться трагедией.

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#происшествие #трагедия #безопасность #спасатели
Автор - Светлана Тихомирова
Редактор: Светлана Тихомирова
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