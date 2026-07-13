Перед началом заседания в понедельник адвокат обвиняемой Алдис Лиепиньш сообщил журналистам, что его подзащитная полностью признает свою вину и глубоко сожалеет о случившемся.

Лиепиньш назвал трагедию «роковым стечением обстоятельств» и огромным несчастьем, подчеркнув, что ни одна медсестра не совершит такую ошибку намеренно. Он добавил, что его подзащитная тяжело переживает трагедию каждый день, принесла извинения близкими погибшей девочки и начала выплачивать компенсацию (ее сумма не разглашается).

При этом Лиепиньш отметил, что уголовное дело поднимает вопросы об организации труда и хранении медикаментов в больнице. По его мнению, опасные препараты следовало бы хранить отдельно от остальных, чтобы исключить риск подобных ошибок в будущем.

Само судебное заседание по решению суда было объявлено закрытым ради защиты частной жизни - об этом просили участники процесса. Публично будет оглашено только итоговое решение.

Детали трагедии

По данным прокуратуры, в конце ноября прошлого года медсестра во время своего дежурства готовила назначенный врачом раствор бикарбоната натрия, который должны были ввести пациентке на следующий день. Проявив халатность, женщина не убедилась в правильности названия препарата: вместо бикарбоната натрия она налила в инфузионный мешок раствор хлорида калия, но наклеила маркировку «Бикарбонат натрия».

Утром следующего дня девочке начали вводить этот раствор. Вскоре ребенок пожаловался на головокружение и проблемы с дыханием. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти жизнь девочки не удалось - из-за введения калия у нее произошла необратимая остановка сердца.

Сейчас к обвиняемой применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, однако ей запрещено заниматься профессиональной деятельностью. После этого трагического случая министр здравоохранения Хосам Абу Мери распорядился провести масштабные проверки систем безопасности как в Детской больнице, так и в других медучреждениях страны.