Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

«Роковое стечение обстоятельств»: перепутавшая лекарства медсестра признала вину в гибели ребенка 0 411

ЧП и криминал
Дата публикации: 13.07.2026
mixnews.lv
Изображение к статье: Медсестра с шприцем

«В Риге начался суд над медсестрой Детской клинической университетской больницы (BKUS), которую обвиняют в халатности, повлекшей смерть малолетней пациентки из-за перепутанных лекарств.

Перед началом заседания в понедельник адвокат обвиняемой Алдис Лиепиньш сообщил журналистам, что его подзащитная полностью признает свою вину и глубоко сожалеет о случившемся.

Лиепиньш назвал трагедию «роковым стечением обстоятельств» и огромным несчастьем, подчеркнув, что ни одна медсестра не совершит такую ошибку намеренно. Он добавил, что его подзащитная тяжело переживает трагедию каждый день, принесла извинения близкими погибшей девочки и начала выплачивать компенсацию (ее сумма не разглашается).

При этом Лиепиньш отметил, что уголовное дело поднимает вопросы об организации труда и хранении медикаментов в больнице. По его мнению, опасные препараты следовало бы хранить отдельно от остальных, чтобы исключить риск подобных ошибок в будущем.

Само судебное заседание по решению суда было объявлено закрытым ради защиты частной жизни - об этом просили участники процесса. Публично будет оглашено только итоговое решение.

Детали трагедии

По данным прокуратуры, в конце ноября прошлого года медсестра во время своего дежурства готовила назначенный врачом раствор бикарбоната натрия, который должны были ввести пациентке на следующий день. Проявив халатность, женщина не убедилась в правильности названия препарата: вместо бикарбоната натрия она налила в инфузионный мешок раствор хлорида калия, но наклеила маркировку «Бикарбонат натрия».

Утром следующего дня девочке начали вводить этот раствор. Вскоре ребенок пожаловался на головокружение и проблемы с дыханием. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти жизнь девочки не удалось - из-за введения калия у нее произошла необратимая остановка сердца.

Сейчас к обвиняемой применена мера пресечения, не связанная с лишением свободы, однако ей запрещено заниматься профессиональной деятельностью. После этого трагического случая министр здравоохранения Хосам Абу Мери распорядился провести масштабные проверки систем безопасности как в Детской больнице, так и в других медучреждениях страны.

×
Читайте нас также:
#трагедия #компенсация
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
0
0
0
1
2
1

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Тамарин
Изображение к статье: Пожар в Таиланде Иконка видео
Изображение к статье: Тюрьма Эксклюзив!
Изображение к статье: Балтийское море

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Человек в мусоровозе
ЧП и криминал
Изображение к статье: Электростанция
Наша Латвия
Изображение к статье: Заправка в Испании
Бизнес
Изображение к статье: Березовый лес
Наша Латвия
Изображение к статье: Потенциальный антиквариат
Люблю!
Изображение к статье: Порядок в доме
Люблю!
Изображение к статье: Человек в мусоровозе
ЧП и криминал
Изображение к статье: Электростанция
Наша Латвия
Изображение к статье: Заправка в Испании
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео